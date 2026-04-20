Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker leakt erneut & Fitbit Premium-Abo wird wohl zu Google Health

Google wird schon sehr bald einen neuen Fitnesstracker auf den Markt bringen, der in den letzten Tagen mehrfach im Rahmen von gesteuerten Leaks aufgetaucht ist und jetzt erneut die Runde macht: Laut neuen Informationen wird das Produkt die Bezeichnung Google Fitbit Air tragen und neben der Hardware auch ein neues Abo mitbringen, dessen Bezeichnung ebenfalls nicht ganz unbekannt ist: Dieses soll die Bezeichnung Google Health etablieren.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen viele Fotos vom neuen Fitbit Fitnesstracker gezeigt und jetzt kennen wir wohl auch dessen finale Produktbezeichnung. Der neue Tracker wird eine bereits in der Vergangenheit genutzte Bezeichnung verwenden und auch das für die umfangreiche Auswertung notwendige Abo soll einen neuen Namen bekommen, der uns nicht ganz unbekannt ist.

Das neue Produkt soll Google Fitbit Air heißen und damit denselben Namem tragen, den Fitbit vor gut sieben Jahren schon einmal für einen Fitnesstracker ohne Display verwendet hat. Dennoch soll es keine neue Generation dieses Produkts sein, sondern eine neue Schiene etablieren. Im Jahr 2019 war der Tracker für 49,95 Dollar im US-Handel zu haben und aus Nutzersicht kann man nur hoffen, dass sich der Preis für das neue Produkt nicht erhöht.

Gleichzeitig soll das Abo Google Health eingeführt werden, bei dem es sich wohl um ein umbenanntes „Fitbit Premium“ handeln soll. Obwohl es natürlich Überschneidungen zwischen Fitness und Gesundheit gibt, ist diese erwartete Umbenennung als klare Fokusverschiebung für die gesamte Produktreihe zu werten. Weg von der Fitness, hin zu mehr Gesundheit. Ob und wie es eine Anbindund an Gemini oder Google One geben wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Erst vor wenigen Tagen ist der Fitbit Health Coach für viele weitere Nutzer gestartet und soll Gemini-basiert starke Auswertungen der Vitalwerte und Fitnessdaten ermöglichen. Außerdem bietet es Aufbereitungen, gezieltes Coaching und mehr. Google scheint hier in Kürze eine neue Produktwelt etablieren zu wollen, bei der man sich offenbar aber intern nicht auf eine Linie zu Nutzung der Marke „Fitbit“ einigen kann. Der Tracker trägt beide Namen, das Abo wandelt sich von Fitbit zu Google und das Software-Produkt kreist irgendwo zwischen Google, Gemini und Fitbit.

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