Google Flow Music: Neues KI-Tool für Musiker startet – generiert und bearbeitet Kompositionen professionell

Google hat sich mit Gemini stark im Medienbereich positioniert und baut nun auch die Präsenz im Audiosektor weiter aus: Nur wenige Wochen nach dem Start des KI-Musikgenerators Lyria gibt man jetzt den Startschuss für Google Flow Music. Dabei handelt es sich um eine recht neue Plattform, die man Musikern unterstützend an die Seite stellen und gemeinsam mit ihnen neue oder angepasste Werke schaffen will.



Wir hatten euch hier im Blog gerade die neuen Funktionen von Gemini Lyria 3 Pro vorgestellt und ich hatte das bereits als riesiges Problem für die Musikindustrie eingestuft. Das weiß man auch bei Google und hat daher jetzt eine neue Plattform geschaffen, die den Musikern nicht unbedingt Konkurrenz machen, sondern diese unterstützen soll. Die erst vor wenigen Wochen als „ProducerAI“ gestartete Plattform nennt sich nun Google Flow Music.

Flow Music positioniert sich im Flow-Universum, dass Google bereits mit Gemini Flow etabliert hat und es ermöglichen soll, die diversen Mediengeneratoren für professionelle Zwecke zu verwenden. Nutzer haben die Möglichkeit, sehr konkrete Anpassungen vorzunehmen, Instrument gezielt und detailliert anzuweisen oder auch musiktechnische Regieanweisungen zu geben. Während Lyria ein fertiges Werk präsentiert, ist Flow Music eher mit einem KI-gesteuerten Orchester inklusive Mixtable vergleichbar.

Google Flow Music erhält neue Remix-Funktionen, die mithilfe kontextbezogener Eingabeaufforderungen je nach Bedarf Titel anpassen können. So können nicht nur neue Titel erstellt, sondern auch bestehende einfach angepasst werden, so wie etwa mit folgenden Strings (absichtlich im englischen Original):

Extend a lofi piano intro into a massive dubstep drop

Try 5 variations of a guitar solo to find the perfect take

Replace multiple choruses at the exact same time

Mit Flow Music will man den Musikern keine Konkurrenz machen, sondern ihnen starke KI-Werkzeuge an die Hand geben, um ohne Grenzen eigene Werke zu kreieren. Wer daran Interesse und die entsprechende Expertise hat, kann das Tool jetzt unter Flowmusic.app einfach ausprobieren. Ich denke, das könnte recht schnell zu einem beliebten Tool werden, um KI-Musik zu erzeugen, ohne den kreativen Prozess vollständig abzugeben, sondern diesen sogar noch weiter auszubauen.

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[9to5Google]

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