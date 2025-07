Gemini Flow: Google startet das starke Filmtool für viele Nutzer – bringt beeindruckende Möglichkeiten (Video)

Google hat das KI-Modell in den letzten Monaten sehr stark in den medialen Bereich gedrängt und neben dem beeindruckenden KI-Videogenerator Veo auch das KI-Filmtool Flow öffentlich zugänglich gemacht. Vor wenigen Tagen ist Flow in Deutschland gestartet, das noch einmal eine ganz neue Ebene mitbringt und durchgängige Handlungen ermöglicht. Jetzt verrät Google weitere Infos.



Man kann es nicht anders sagen: Googles neue Mediengeneratoren sind sehr beeindruckend. Doch sie sind keine Tech-Demos, sondern werden im Rahmen der Ressourcen-Möglichkeiten auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben euch Gemini Veo 2, das sehr viel stärkere Gemini Veo 3 und natürlich auch das KI-Filmtool Flow bereits ausführlich vorgestellt. Mit dem Start in Deutschland hat Google noch etwas mehr Informationen geliefert.

Flow wurde für Kreative entwickelt und ist derzeit das einzige KI-Tool für Filmproduktionen, das auf der starken Basis von Gemini, Imagen und Veo basiert. Mit Flow werden die Möglichkeiten der anderen Tools zusammengeführt: Imagen erstellt Objekte, Veo einzelne Sequenzen, Gemini übernimmt die Handlung und Flow bastelt aus all diesen Dingen einen fertigen Film. Die Kreativen können an jeder Stelle eingreifen, die Handlung verändern, neue Objekte einfügen und mehr.

Flow sorgt dafür, dass alles im Zusammenhang bleibt. Ein Objekt, eine Person oder die Szenerie wird sich nicht plötzlich verändern, sondern stets bestehen bleiben. Bei Flow sieht man alle Bilder und Video-Objekte als „Zutaten“, die in diesem KI-Bastelkasten zusammengeführt werden. Was damit möglich ist, könnt ihr in den folgenden Videos sowie im weiter unten eingebundenen Promovideo sehen.

















Nutzer können ihre Vision ganz natürlich in ihren eigenen Worten beschreiben und staunen, was Flow daraus generiert.

Flow-Funktionen für Anfänger und Profis:

Kamerasteuerung: Mit der direkten Steuerung von Kamerabewegung, Winkeln und Perspektiven könnt ihr eure Aufnahmen perfektionieren.

Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, kann das schon mit dem vergleichsweise günstigen Google One AI Pro-Abo tun. Mit diesem bekommt ihr Zugriff auf die wichtigsten Funktionen von Flow und könnt 100 Videos pro Monat erstellen. Laut Google schlägt die KI ein neues Kapitel für Kreativität und Filmproduktion auf. Man steht trotz dieser beeindruckenden Möglichkeiten noch am Anfang und sieht großes Potenzial für Tools wie Flow, um neue Stimmen und Kreationen zu ermöglichen.

