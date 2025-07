Gemini Flow & Google One: Neues Ultra-Abo startet jetzt in Deutschland – mit Zugriff auf den KI-Filmgenerator

Die Gemini-KI wird immer mächtiger, denn allen voran mit den neuen Mediengeneratoren ist der Funktionsumfang in beeindruckendem Maße angewachsen. Um alles aus dem KI-Modell herauszuholen, ist ein höheres Abo bei Google One notwendig, das jetzt erneut innerhalb kürzester Zeit in Deutschland erweitert ist. Ab sofort steht Google One AI Ultra auch hierzulande bereit, aber günstig wird es nicht.



Erst vor wenigen Wochen hat Google One zwei neue Tarife vorgestellt, mit denen sich die Nutzer den vollen Umfang der Mediengeneratoren sichern können. Zum einen Google One AI Pro, das erst seit wenigen Tagen in Deutschland inklusive Veo 3-Videogenerator zur Verfügung steht, und zum anderen das neue Google One AI Ultra das mit dem heutigen Tag in Deutschland startet. Letztes gibt euch vollen Zugriff ohne Limitierungen auf Gemini, auf den Bildgenerator Imagen, den Videogenerator Veo 3 sowie den ebenfalls noch ganz neuen Filmgenerator Flow, der ebenfalls heute in Deutschland startet.

Das bietet Google One AI Ultra

Flow: Höchste Limits in unserem KI-Tool für die Filmproduktion mit Zugriff auf Veo 3 und Premium-Funktionen

Gemini: Höchste Nutzungslimits, exklusiver Zugriff auf 2.5 Pro Deep Think (unser fortschrittlichstes Modell für logisches Schlussfolgern) und ebenfalls Zugriff auf Veo 3 (unser neuestes Modell zur Videoerstellung)

NotebookLM: Höchste Nutzungslimits und erweiterte Modellfunktionen, die noch in diesem Jahr verfügbar gemacht werden

Gemini in Gmail, Docs und weiteren Anwendungen: Höchste Nutzungslimits für Gemini direkt in Google-Apps

YouTube Premium: YouTube ohne Werbeunterbrechungen, offline und im Hintergrund

Speicherplatz: 30 TB Speicherplatz für Google Fotos, Drive und Gmail

Das Ultra-Abo steht ab sofort für 274,99 Euro pro Monat (!) zur Verfügung. Das ist nicht wenig Geld, aber gerade mit Tools wie Flow lassen sich die Preise gar rechtfertigen. Wer dafür grundsätzlich offen ist, kann das Abo jetzt abschließend und zahlt in den ersten drei Monaten nur 139,99 Euro.

Google Flow startet in Deutschland

Der Filmgenerator Flow wurde speziell für den Videogenerator Veo entwickelt, aus dem sich wirklich sehr viel herausholen lässt. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen viele Tipps für den Veo 3-Prompt gezeigt, sodass ihr das Maximum herausholen könnt. Die Gemini-Modelle arbeiten im Hintergrund und machen die Umsetzung eurer Ideen spielend einfach. Beschreibt eure Vision ganz natürlich in euren eigenen Worten. Erweckt die Charaktere mit euren eigenen Assets zum Leben oder erschafft mit Flow und der intelligenten Bildgenerierung von Imagen aus Text völlig neue Bausteine für eure Kreationen.

Das Besondere an Flow bzw. das, wie es sich von Veo 3 als eigenständiges Produkt abhebt: Wenn ihr ein Motiv oder eine Szene erstellt habt, könnt ihr diese Elemente in verschiedenen Clips und Szenen konsistent weiter verwenden. Denn das 8-Sekunden-Limit greift nicht mehr und ihr könnt ganze Filme erstellen. Wir haben euch den neuen Filmgenerator im folgenden verlinkten Artikel bereits ausführlich vorgestellt. Schaut da unbedingt mal herein:

» Gemini Flow: Google startet ein mächtiges KI-Filmtool – revolutioniert die gesamte Filmproduktion (Videos)

» Gemini: Das sind Googles neue KI-Bildgeneratoren und Videogeneratoren Imagen, Veo, Flow und Whisk

