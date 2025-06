Google One & Gemini: Wird das Abo schon bald teurer? Neues Jahrespaket lässt darauf schließen (Meinung)

Mit der Abo-Plattform Google One haben alle Nutzer die Möglichkeit, den verfügbaren Speicherplatz ihres Google-Kontos zu erweitern, zusätzliche Funktionen in einigen Apps freizuschalten oder auch das Gemini-Abo abzuschließen. Zuletzt wurde der Umfang eingeschränkt und schon bald könnte eine Preiserhöhung anstehen, für die man sich zumindest temporär mit einem Jahres-Abo absichern kann.



In der vergangenen Woche hat Google One das Jahres-Abo für Gemini eingeführt, das die bisherige monatliche Abrechnung ergänzt. Mit diesem haben interessierte Nutzer die Möglichkeit, sich die Gemini-Vorteile im „AI Pro“-Abo gleich für ein gesamtes Jahr zu sichern und dabei zwei Monate Gebühren bzw. 16 Prozent der Zahlungen zu sparen. Ein attraktives Angebot, das Gemini-Fans sicherlich annehmen sollten.

Sowohl Google als auch viele andere größere KI-Unternehmen haben immer wieder durchblicken lassen, wie hoch die Kosten für den Betrieb sind und dass sich diese kaum durch die Nutzer-Abos finanzieren lassen. Google hat dies erst kürzlich durch die Einführung des 250 Dollar-Abos (pro Monat) unterstrichen und mit jetzt eingeführten Jahrespaket zeigt man, dass man die Nutzer längerfristig binden will. Beides kann als Hinweis auf eine bevorstehende Preiserhöhung gewertet werden.

Die Google One-Preise sind in den letzten Jahren stabil geblieben und auch der Abo-Preis für Gemini wurde seit der Einführung nicht erhöht. Stattdessen hat man die Vorteile zusammengestrichen, was nun aber kaum noch möglich ist. Daher würde ich die aktuelle Entwicklung als Hinweis darauf werten, dass zumindest das AI Pro-Abo mit integriertem Gemini schon bald im Preis steigen wird. Vielleicht von 21,99 auf 24,99 – was in der Rundung mit 25 Euro pro Monat sicherlich gut vermarktet werden kann.

Belege gibt es dafür nicht und normalerweise kündigt man eine solche Erhöhung auch nicht vorab an. Doch mit dem eingeführten Jahres-Abo hat man immerhin ein Argument, um die Nutzer auf Jahres-Basis zum vorherigen Preis vom Verbleib zu überzeugen. Hoffentlich irre ich mich, aber beim aktuellen KI-Ausbau wäre ein solcher Schritt nicht überraschend.

» Google One & Gemini: Das KI-Abo ist endlich günstiger zu haben – AI Pro als Jahrespaket mit 16 Prozent Rabatt

» Jetzt bis zu vier Monate Amazon Music Premium Gratis sichern

» Drei Monate Audible Hörbücher und Podcasts kostenlos