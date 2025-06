Google One & Gemini: Das KI-Abo ist endlich günstiger zu haben – AI Pro als Jahrespaket mit 16 Prozent Rabatt

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die ein KI-Abo bei Google One besitzen, um das KI-Modell Gemini in vollem Umfang nutzen zu können: Vor wenigen Tagen hat Google eine Anpassung vorgenommen, nach der sich das KI-Paket jetzt auch im Jahres-Abo beziehen lässt. Das bringt eine recht hohe Ersparnis, die alle bestehenden Abonnenten jetzt mitnehmen sollten.



Mehr Gemini-Funktionen mit dem Google One-Abo

Google bietet viele Funktionen des KI-Modells sowie dessen zahlreiche Ableger vom ChatBot bis zum Notebook oder den Mediengeneratoren kostenlos an. Wer die volle Leistung haben möchte, stets auf dem neuesten Modell unterwegs sein möchte und die bestehenden Limits ignorieren will, kommt um eines der beiden KI-Abos nicht herum. Diese werden seit dem vergangenen Monat als Google One AI Pro und Google One AI Ultra angeboten.

Das Abo Google One AI Pro kostet 21,99 Euro pro Monat und bietet dieselben Leistungen wie das 2TB-Abo PLUS zusätzlich der Zugang zu Gemini Pro. Effektiv kostet Gemini damit 12 Euro pro Monat, was von vielen Nutzern zu Beginn als zu teuer eingestuft wurde. Doch spätestens seit dem Start von Google One AI Ultra für 249,99 Dollar pro Monat (!) hat sich die Sichtweise vielleicht geändert. Wer ein AI Pro-Abo in Erwägung zieht, kann jetzt noch mehr sparen.

Bislang ließ sich das Google One AI Pro-Abo (bis Mai „Google One AI Premium“) nur im Monatspaket buchen, während die für viele anderen Tarife verfügbare Jahres-Option nicht zur Verfügung stand. Das hat sich in dieser Woche geändert, worüber die Abonnenten mit Ausnahme der Medien allerdings (soweit mir bekannt) nicht informiert worden sind. Und das Jahres-Abo lohnt sich richtig.









Google One AI Pro jetzt mit 16 Prozent Rabatt

Jetzt lässt sich Google One AI Pro auch im Jahrespaket für 219,99 Euro buchen. Bisher lag der Jahrespreis durch 12 aufeinanderfolgende Monate bei 263,88 Euro – ihr spart euch also gute 44 Euro. Die Ersparnis liegt bei 16 Prozent oder in etwa zwei Gratis-Monaten. Wer das Abo ohnehin schon seit mehreren Monaten besitzt und Gemini entsprechend umfangreich benutzt, hat kaum einen Grund, nicht auf das Jahres-Abo umzusteigen.

Wird das Abo teurer?

Wer noch schwankt, ob das seit mehreren Monaten bestehende Abo auch in den nächsten 12 Monaten behalten werden soll, könnte vielleicht noch meine Einschätzung bedenken: Der KI-Ausbau kostet Google ein Vermögen und es ist bekannt, dass auch die 21,99 Euro pro Monat in den meisten Fällen nicht kostendeckend sind. Daher gehe ich von einer baldigen Anhebung des Abo-Preises aus. Wer dem zuvorkommen möchte, sollte jetzt das Jahres-Abo abschließen und sich somit zumindest in den nächsten 12 Monaten den vorherigen Preis sichern.

Achtung: Das ist eine rein persönliche Einschätzung, bisher gibt es keine konkreten Anhaltspunkte dafür. Vielleicht hält Google den Preis auch weiterhin stabil – wir wissen es nicht!

