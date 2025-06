Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle bisher bekannten Infos (Specs, Fotos & Verkaufsstart)

Google wird in einigen Wochen die neuen Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, auf deren offizielle Präsentation schon so mancher Nutzer warten dürfte. Je näher wir an den Präsentationstermin im August rücken, desto mehr Informationen gibt es zu den kommenden Geräten. In diesem Artikel fassen wir daher in einer aktualisierten Version alle Informationen zusammen, die bisher bekannt geworden sind. Die Leaker waren sehr fleißig.



In diesem Jahr steht die Jubiläums-Generation der Pixel-Smartphones auf dem Plan, die Google aber zumindest äußerlich nicht zum Anlass für einen großen Neustart nimmt. Stattdessen startet die erste Generation mit zweistelliger Zahl nach dem gewohnten Muster der kleineren Anpassungen am Äußeren und größerer Updates auf der Software-Seite. Auf den ersten Blick könnte man die Pixel 10-Smartphones allesamt mit ihren Vorgängern verwechseln – was aber natürlich nichts Schlechtes sein muss.

Wir hatten euch bereits gezeigt, dass sich die Pixel 10-Smartphones von den Pixel 9-Smartphones in vielen Punkten unterscheiden und dies recht eindrucksvoll mit einem Tausch der Schutzhülle auf Bildern festgehalten. Die größte sichtbare Veränderung gibt es beim Standardmodell, das mit mehr Kamerapower als der Vorgänger ausgestattet wird. Ansonsten stehen natürlich die großen Verbesserungen auf der Software-Seite und KI-Ebene im Raum. Wir haben euch bereits den neuen Pixel-Slogan „ask more of your phone“ gezeigt. Android 16 QPR1 mit Desktopmodus und brandneuem Design wird sein Übriges tun.

Auch in diesem Jahr werden die Pixel 10-Smartphones im gewohnten Viererpack starten, über das in den letzten Tagen, dank fleißiger Leaker wieder viele neue Informationen bekannt geworden sind. In diesem Artikel fassen wir alle Informationen zum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sowie dem Pixel 10 Pro Fold zusammen.

Google Pixel 10

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 128 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Blue (Blau), Iris (Violett), Limoncello (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 startet als Grundmodell der zehnten Generation und unterscheidet sich aufgrund der veränderten Kamera-Spezifikation am meisten von seinem Vorgänger – nämlich durch die Telephoto Lens. Ein echtes Novum für die Pixel-Serie, mit dem das Smartphone mit seinen großen Brüdern gleichzieht.

» Noch mehr Renderbilder vom Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Pixel 10 Pro als mittleres Flaggschiff orientiert sich ebenfalls an seinem Vorgänger – und das nahezu ausnahmslos. Denn so wie alle Pixel-Smartphones der zehnten Generation, soll auch das Pixel 10 Pro nur 0,1mm dicker sein als der Vorgänger. Abgesehen davon setzt man auf dieselben Abmessungen.

» Viele neue Fotos vom Pixel 10 Pro

» Noch mehr Renderbilder vom Google Pixel 10 Pro









Google Pixel 10 Pro XL

Produktname: Google Pixel 10 Pro XL

Interne Bezeichnung: GUL82

Displaygröße: 6,8 Zoll

Abmessungen: 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Farben: Obsidian (Schwarz), Green (Grün), Sterling (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1199 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das größte Flaggschiff-Smartphone der Pixel 10-Serie wird auch in diesem Jahr wieder ein größeres Pixel 10 Pro sein. Das XL steht eben nur für die Displaygröße und damit verbunden die Gesamtgröße des Gerätes. Glaubt man den Leaks, soll der Preis im Gegensatz zu allen anderen Pixel 10-Smartphones steigen, wobei derzeit aber noch nicht bekannt ist, ob dies mit zusätzlichen Komponenten gerechtfertigt wird und wie hoch diese Steigerung ausfallen könnte.

» Noch mehr Renderbilder vom Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: Samsung GN8 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Samsung 3J1 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 12MP

Frontkamera: Samsung 3K1 11 MP + Samsung 3K1 11MP

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1699 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Das Foldable der Pixel 10-Serie sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich und rundet damit die zehnte Pixel-Generation ab. Dafür soll es günstiger sein als sein Vorgänger, denn Google soll die Foldable-Preise in der gesamten Kategorie nach unten drücken wollen. Man hofft darauf, dass andere Smartphone-Hersteller nachziehen und sich durch die dadurch erhofft ansteigende Nachfrage die gesamte Kategorie etwas vergünstigen lässt.

» Noch mehr Renderbilder vom Google Pixel 10 Pro Fold

» Neue Infos zur Pixel 10 Pro Fold-Leistung









Pixelsnap

Mit den Pixel 10-Smartphones soll ein neues Zubehör eingeführt werden, das sehr interessant klingt: Pixelsnap. Dabei handelt es sich praktisch um Googles Variante des Apple MagSafe, das allerdings laut jüngsten Leaks wohl nur mit einer zusätzlichen Schutzhülle arbeiten kann. Pixelsnap soll magnetisch auf der Rückseite des Smartphones haften und dieses ohne Steckerverbindung aufladen. Es soll mindestens zwei Varianten geben.

» Alles was bisher zu Pixelsnap bekannt ist

Tensor-Neustart

Die Pixel 10-Smartphones werden erstmals einen Tensor-SoC mitbringen, der nicht aus dem Hause Samsung stammt. Stattdessen kommt TSMC zum Zug und Google erhält noch mehr Kontrolle über den Prozessor und dessen Komponenten als Gesamtprodukt. Das ist in der ersten Generation immer ein Risiko, doch schon recht kurzfristig könnte sich das für Google zu einem großen Erfolg entwickeln.

» Googles neuer Tensor-SoC wird zur Rakete

» Samsung ist geschockt vom Tensor-Aus

Neuer Fingerabdruckscanner

Auch der Fingerabdruckscanner soll größere Fortschritte machen. Man setzt weiterhin auf die erprobte Ultraschall-Variante unter dem Display, will diese aber durch eine neue Komponente und verbesserte Software noch einmal optimiert haben. Erkennungen sollen schneller und auch sicherer ablaufen.

» Alle Infos zum neuen Fingerabdruckscanner









Software, KI und Kamera

Natürlich spielt die Software auf den Pixel 10-Smartphones wieder eine sehr große Rolle – spätestens seit dem KI-Zeitalter gar die tragende Rolle. Zunächst beginnt es mit dem neuen Android 16 QPR1, das wohl auf den Smartphones vorinstalliert sein wird und unter anderem das neue Material 3 Expressive Design sowie den Android-Desktopmodus im Gepäck haben wird. Das allein sind schon zwei sehr große Schritte, die von vielen weiteren kleinen Verbesserungen begleitet werden.

Außerdem soll auf den Pixel 10-Smartphones erstmals der neue KI-Assistent Pixie zum Einsatz kommen, der den Nutzern ständig zur Seite stehen und diese auch proaktiv unterstützen soll. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Und zu guter Letzt erwarten wir große Schritte bei der Kamera, die zwar ein Hardware-Downgrade erhalten wird, aber insgesamt die Leistung noch einmal steigern soll. Weil das sehr umfangreich ist, haben wir euch erst kürzlich alle Infos zur Pixel 10-Kamera in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für August 2025 und den Verkaufsstart im selben Monat – mutmaßlich wieder eine Woche nach der Ankündigung. Ich denke, dass der August wohl gesetzt ist. Über die Preisgestaltung gab es im April einmal einen größeren Leak, der uns verrät, dass das Pro XL wohl im Preis steigen und das Pro Fold eher sinken sollte. In obiger Auflistung der Informationen haben wir diese vorläufigen Preise einfließen lassen.

