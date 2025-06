Pixel 10: Googles neues Smartphone bringt Downgrades – Leak verrät Spezifikationen zu Kamera, Speicher, Akku

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, deren geplanter Verkaufsstart in etwa zwei Monaten erfolgen soll – dementsprechend fängt die Gerüchteküche langsam an zu kochen. Jetzt sind einige neue Spezifikationen zu den Smartphones durchgesickert, die wir in ihrer Grundrichtung bereits erwartet hatten, aber jetzt wohl als bestätigt gelten dürfen. Es gibt auch Downgrades.



Die Liste der Pixel 10-Spezifikationen füllt sich langsam, denn jetzt gibt es einen neuen Leak rund um das Standardmodell und dessen technischer Ausstattung. Wenig überraschend wird unter der Haube ein Tensor G5 aus dem Hause Google, gefertigt von TSMC, werkeln. Beim Display, dem Speicherplatz und auch dem verfügbaren RAM gibt es keine Änderungen im Vergleich zum Vorgänger (siehe unten eingebundene Tabelle). Interessant wird es ab dem Kamera- und Akku-Bereich.

Google wird bei den Kameras interessanterweise insgesamt abrüsten. Zwar wird erstmals eine Telephoto-Lens im Standardmodell verbaut – was diesem ganz neue Möglichkeiten gibt – aber auf der anderen Seite muss man deren Budget wohl bei der weiteren Ausstattung einsparen. Denn die Hauptkamera wird von 50 MP auf 48 MP heruntergestuft. Die Ultrawide gar von 48 MP auf 12 MP geviertelt!. Bei der Frontkamera gibt es keine Änderungen.

Um für die nötige Energie zu sorgen, wird der Akku von 4.700 mAh auf 4970 mAh anwachsen. Gleichzeitig wird man die Ladegeschwindigkeit von 27 Watt auf 29 Watt bei kabelgebundenem Aufladen steigen. Erstmals wird außerdem die Unterstützung für Qi2 mit an Bord sein. Extra-Ausstattung wie die Vapor Chamber sowie WiFi 7 werden im Vergleich zum Vorgänger gestrichen.









Alle Pixel 10-Spezifikationen

Produktname: Google Pixel 10

Interne Bezeichnung: GLBWO / GL066

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,5mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB

RAM: 128 GB

Kamera: Samsung GN8 48MP mit Videostabilisierung

Ultrawide Kamera: Sony IMX712 12MP

Telephoto Kamera: Samsung 3J1 11MP

Frontkamera: Samsung 3J1 11MP

Akku: 4970 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Blue (Blau), Iris (Violett), Limoncello (Gelb)

Verkaufspreis: 899 Euro (erwartet)

Verkaufsstart: August 2025 (erwartet)

Ich denke, dass es sowohl Begeisterung als auch Enttäuschung gibt. Allerdings sind Smartphones mittlerweile auch auf einem Level angekommen, bei dem die nackten technischen Daten oftmals gar nicht mehr interessant ist. Viel mehr ist es die Software und die grundlegende Optimierung, die für Boost sorgt. Und wenn die 12 MP Ultrawide dieselbe Bildqualität wie ein 48 MP Ultrawide liefern kann – warum dann nicht verwenden? Gerade für die Jubiläums-Generation wird Google kaum an der Qualität sparen wollen.

