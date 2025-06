Pixel 10 Pro Fold: Google bringt erstes wasserdichtes Foldable + neues Scharnier für mehr Robustheit (Leaks)

Google wird schon bald das Pixel 10 Pro Fold vorstellen, das als mittlerweile drittes faltbares Smartphone aus eigenem Hause an den Start gehen wird und natürlich Fortschritte machen soll. Wie jetzt aus Leaks hervorgeht, wird man abermals das Scharnier überarbeiten, das wohl als eine der größten Schwachstellen der Geräte gilt. Aber auch an der Robustheit wird gearbeitet.



Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen von den Problemen der faltbaren Smartphones berichtet und natürlich denkt man auch bei Google darüber nach, warum die Käufer so zurückhaltend sind. Mit dem kommenden Pixel 10 Pro Fold sollen daher zwei Schwerpunkte angegangen werden, die die Haptik und auch die Robustheit des Geräts erhöhen. Beides soll dafür sorgen, dass der überraschend hohe Pixel Fold-Marktanteil weiter steigen kann.

Wieder ein neues Scharnier

Google wird im Pixel 10 Pro Fold wieder ein neues Scharnier verbauen, das wohl die Schwächen der Vorgänger ausmerzen soll. Das ist besonders interessant, weil Google schon im Pixel Fold und im Pixel 9 Pro Fold stets auf neue Scharniere in Eigenentwicklung gesetzt hatte. Es wurde nie von der Stange bestellt, sondern stets selbst entwickelt und auch produziert. Das neue Scharnier soll dafür sorgen, dass das Smartphone noch dünner werden kann, sich aber gleichzeitig robuster anfühlt und die Falte in der Mitte des Displays weiter zurückgehen lässt.

Das erste Foldable mit IP68?

Nicht nur das Scharnier ist bei Foldables eine Herausforderung, sondern auch die Robustheit: Laut aktuellen Leaks soll das Pixel 10 Pro Fold das erste Foldable am Markt sein, das eine IP68-Zertifizierung mitbringt – also wasser- und staubdicht. Selbst die teuren Flaggschiffe der Konkurrenz waren bisher machtlos gegen Staub, der sich im schlimmsten Fall unter der Displayfolie festsetzt. Google könnte das geknackt haben.

In puncto Wasserdichtigkeit würde es bedeuten, dass das Smartphone für bis zu 30 Minuten einen Meter unter Wasser verweilen kann.

—

Es ist gut zu sehen, dass Google das Fold-Modell nicht nur als „haben-wir-auch“ im Portfolio lässt, sondern ernsthaft an dessen Schwächen arbeitet, dafür sehr viel Geld in die Hand nimmt und darauf hofft, dass dieser Markt endlich aus der Nische herauskommen kann. Rein technisch geht es aber auch an anderer Stelle weiter bergauf, wie ihr im folgenden Artikel nachlesen könnt.

» Pixel-Smartphones: Googles Tensor-SoC wird zur Rakete – Meilenstein mit erster 2nm-Fertigung kommt (Leak)

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.