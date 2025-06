Gemini Robotics: Google bringt das KI-Modell jetzt auf Roboter – können unabhängig interagieren (Video)

Google setzt das KI-Modell Gemini in vielen Bereichen ein, die weit über den bekannten ChatBot hinausgehen – von der Textanalyse über den Mediengenerator bis hin zur funktionellen Steuerung. Jetzt macht man in einem Bereich Fortschritte, der in Zukunft noch eine sehr große Bedeutung bekommen könnte: Die Deepmind-Forscher haben nun Gemini Robotics erstmals ohne äußere Abhängigkeiten betreiben können.



Google hat schon vor einigen Monaten das neue Gemini Robotics angekündigt, mit dem das KI-Modell auf Robotern starten und diese vollständig steuern können soll. In den ersten Demos ging es eher um kleinere Maschinen und Roboter-Arme mit einer externen Abhängigkeit, doch diese konnte man bereits jetzt ausräumen. Erstmals ist es nun gelungen, Gemini lokal auf einem Roboter zu installieren, sodass dieser vollkommen autark agieren kann.

Gemini steuert den gesamten Roboter mit all seinen Fähigkeiten, wobei man sich zunächst auf die Bildverarbeitung und die Arme konzentriert. So konnte man einen Roboter dazu bringen, einen Zauberwürfel in eine Tüte zu packen oder eine per Reißverschluss verschlossene Lunchbox zu öffnen. Im obigen Video könnt ihr sehen, wie die Roboter diese Aufgabe bewältigt haben. An den technischen Fertigkeiten mangelt es schon seit längerer Zeit nicht mehr, sondern viel mehr an einer KI zur Steuerung – und diese soll von Gemini geboten werden.

Zunächst hat Google das Gemini-Modell nur auf den hauseigenen Robotern installiert, dieses soll aber grundsätzlich auch für viele weitere Roboterformen nutzbar sein. Denn das KI-Modell lernt sich selbst in Form des Roboters kennen und kann somit auch mit neuen Funktionen nach einer Eingewöhnungsphase umgehen. Ich denke, dass Gemini damit eine Lücke schließt, die bisher noch offen gewesen ist. Ob man als Science-Fiction-Fan von autarken KI-Robotern in Menschengestalt begeistert ist, ist dann wieder eine andere Sache…

