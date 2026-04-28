Google TV: Großer Erfolg in Europa – jeder dritte Smart TV ist mit Googles Betriebssystem ausgestattet

Google ist mit dem Betriebssystem Google TV gut aufgestellt und darf sich in Europa jetzt zum dritten Jahr in Folge über die Marktführerschaft freuen – allerdings mit sinkenden Anteilen. Aktuelle Zahlen der Marktforscher zeigen, dass die Anteile derzeit weitestgehend in Stein gemeißelt sind und Google TV keinen der großen Konkurrenten fürchten muss.



Google TV ist auf vielen Smart TVs und anderen Streaminggeräten zu finden und erfreut sich in vielen Ländern großer Beliebtheit. Global gehört Google TV zu den meistgenutzten Smart TV-Betriebssystemen und in Europa hat man bereits seit 2023 die Marktführerschaft inne. Ausgerechnet im amerikanischen Heimatmarkt läuft es allerdings nicht so gut und man ist mit unter 10 Prozent Anteil gar in der Nische. Schauen wir uns einmal die europäischen Zahlen an.

Aktuell kommt Google TV in Europa auf einen Anteil von 30,7 Prozent, gefolgt von Samsungs Tizen mit knapp unter 25 Prozent sowie webOS und VIDAA (HiSense) mit knapp über 15 Prozent. Darunter kommt längere Zeit nichts, bevor die Platttformen TiVo, Titan, Fire TV und Roku jeweils rund um die 5 Prozent-Marke unterwegs sind. Doch an dieser Stelle hört die Grafik nicht auf, denn sie enthält auch eine Prognose für die nächsten vier Jahre.

Laut der Omdia-Glaskugel wird Google TV auch 2030 noch mit über 26 Prozent dominieren, allerdings geht es jedes Jahr um einige Prozentpünktchen abwärts. Tizen bliebt wohl stabil und auch die Wachstumskurve von VIDAA wird sich abschwächen, während, es für WebOS ebenfalls nach unten geht. Weil Tizen exklusiv auf Samsung und VIDAA exklusiv auf HiSense-Geräten verfügbar ist, werden sie wohl auch langfristig die Android-Plattform nicht übertrumpfen können. Auch wenn es die Grafik nicht suggeriert, dürfte Google TV nach strategischer Betrachtung noch viele Jahre an der Spitze bleiben.

Spannend wird es natürlich, wie Google TV in die KI-Welle eingebunden wird. Gelingt es Google, Gemini stark auf Smart TVs zu positionieren und auch im Smart Home wieder Boden gutzumachen, kann das auch für Google TV einen Schub geben. Allerdings kann der Misserfolg auf dem Heimatmarkt auch dafür sorgen, dass die Plattform neu aufgestellt wird.

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[9to5Google]

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