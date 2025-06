Pixel 9 Pro Fold: Googles faltbares Smartphone ist sehr erfolgreich – acht Prozent Marktanteil in Europa (Q1)

Google ist mit den Pixel-Smartphones mittlerweile auch in Europa recht erfolgreich und konnte erst vor wenigen Tagen einen Verkaufsrekord melden, der das Unternehmen in die Top5 der meistverkauften Hersteller bringt. Aber auch bei den faltbaren Smartphones läuft es sehr gut, denn Google konnte gar in die Top4 einziehen und ein jährliches Wachstum von 265 Prozent erreichen.



Mit dem Pixel 9 Pro Fold hat Google im vergangenen Jahr erst die zweite Foldable-Generation auf den Markt gebracht und scheint damit sehr erfolgreich gewesen zu sein – vielleicht wegen der Annäherung zur großen Pixel-Serie durch die veränderte Namensgebung. Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher hat es für Google zu einem Wachstum von 265 Prozent geführt und gar zu einem Sprung auf den vierten Platz im europäischen Raum gereicht.

Der Anteil der Pixel-Foldables am gesamten Foldable-Markt liegt in puncto Verkaufszahlen im 1. Quartal 2025 bei ganzen 8 Prozent – was für ein Google-Smartphone in dieser Dimension bisher unerreicht ist. Nur ein Jahr zuvor lag der Anteil bei 2 Prozent, sodass wir davon ausgehen können, dass das Wachstum hauptsächlich auf das Pixel 9 Pro Fold zurückzuführen ist. Neben Google konnte nur Tecno ein ähnliches hohes Wachstum hinlegen, während sich die Entwicklungen der anderen Hersteller in anderen Dimensionen bewegen.

Branchenprimus Samsung büßt weiterhin stark ein und kommt nach 56 Prozent im Vorjahr nur noch auf 41 Prozent. Auch Honor musste fünf Prozentpunkte lassen, sodass Platz für weitere Teilnehmer im Markt geschaffen wurde. Bei Oppo beträgt der Einbruch gar 63 Prozent. Diese Prozente schnappen sich Google, Tecno sowie Xiaomi, die allesamt auf acht Prozent kommen und sich somit den vierten Platz aufteilen. Wie sagt man so schön: Das nächste Quartal wird entscheidend sein.

Google scheint mit dem eigenen Foldable auf dem richtigen Weg zu sein. In unserer Übersicht aller Infos zu den Pixel 10-Smartphones hatten wir erst kürzlich berichtet, dass das Pixel 10 Pro Fold wahrscheinlich günstiger sein soll als die Vorgänger. Sollte das tatsächlich der Fall sein, ist ein weiterer Schub im dritten und vierten Quartal zu erwarten.

