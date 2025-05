Pixel-Smartphones: Google erreicht Verkaufsrekord in Europa – gehört erstmals zu den Top 5-Herstellern

Google ist mit den Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr immer erfolgreicher, denn die Marke ist etabliert und die Geräte werden immer besser – das schlägt sich jetzt erneut in den Verkaufszahlen nieder. Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher konnte Google die Verkaufszahlen in Europa um ganze 43 Prozent steigern und damit erstmals in die Top5 der meistverkaufenden Hersteller einziehen. Ein wichtiger Erfolg.



Seit einigen Jahren geht es mit den Pixel-Smartphones richtig Bergauf, denn nicht nur die Zufriedenheit der Nutzer steigt, sondern auch die Verkaufszahlen. Weltweit konnte man sich in den letzten Jahren immer weiter steigern und jetzt geht es auch im europäischen Räum nach oben. Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher von Canalys konnte Google im ersten Quartal 900.000 Pixel-Smartphones verkaufe, nach 600.000 im Vorjahr. Das ist eine Steigerung von 43 Prozent und von 2 Prozent Marktanteil auf 3 Prozent Marktanteil.

Dieser Sprung hat geholfen, um erstmals in den europäischen Top 5 einziehen zu können. Auf das 1. Quartal 2025 betrachtet ist Google nach Samsung, Apple, Xiaomi und Motorola der fünftgrößte Smartphone-Hersteller in Europa. Die Abstände zur Konkurrenz sind noch groß, doch dazu muss man auch einen Blick in Googles Release-Kalender werfen. Die Pixel 9-Smartphones kamen schon in Q3 2024 auf den Markt, das Pixel 9a erst in Q2 2025. Das Weihnachtsgeschäft ist in Q1 natürlich ebenfalls nicht mit dabei. Es sind also relativ normalisierte Verkaufszahlen und wir dürfen gespannt sein, wie das in Q2 2025 (Pixel 9a) und Q3 2025 (Pixel 10) aussehen wird.

Insgesamt zeigt sich der europäische Smartphone-Markt relativ stabil, denn dieser ist im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um nur 2 Prozent eingebrochen – das haben wir schon deutlich schlimmer gesehen. In Q1 2024 gab es allerdings auch ein 2 Prozent-Plus. Der zweite große Profiteur in Europa soll übrigens Honor sein, das ein ähnliches Wachstum vorweisen soll. Das Wachstum der beiden „Neuen“ geht hauptsächlich zu Lasten von Motorola (-19 Prozent) und den „Anderen“ (-22 Prozent).

