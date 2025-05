Android: Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen werden getrennt – Google startet Testlauf (Screenshots)

Sowohl die Benachrichtigungen als auch die Schnelleinstellungen in Android gehören seit Jahren zu den Lieblings-Baustellen der Google-Entwickler und schon bald scheint man beiden Bereichen mehr Platz geben zu wollen. Jetzt zeigt sich die immer wieder aufgetauchte Trennung der Bereiche erneut in einer frühen Testversion und belegt glücklicherweise auch, dass diese Änderung optional sein wird.



Android hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert – manchmal auch recht massiv -, aber es gibt auch eine Reihe von Konstanten, die nur oberflächlich angepasst wurden. Dazu gehört auch die Statusleiste mit ihren Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen, die zwar immer wieder visuell angepasst, aber niemals grundlegend umgebaut wurden. Die beiden Bereiche teilen sich den Platz in der aufgezogenen Statusleiste, aber das ist längst nicht mehr in Stein gemeißelt.

Google experimentiert schon seit dem Start in die Android 16 Beta mit getrennten Bereichen, wobei sowohl die Benachrichtigungen als auch die Schnelleinstellungen den gesamten Platz einnehmen können. Der Wechsel erfolgt per seitlichem Swipe oder durch unterschiedliche Gesten für das Herunterziehen dieser Leiste. Dadurch können die Nutzer nur den Bereich sehen, den sie aufrufen wollten und gleichzeitig gibt es den Funktionen und Informationen sehr viel mehr Platz als bisher.

Auf obigen Screenshots sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr diese Trennung sowie im Vergleich auch die aktuelle Teilung des Bereichs im Einsatz sehen. Trotz zahlreicher Testläufe in den Betas wird es diese Funktion wohl nicht in die stabile Version schaffen und auch bei Android 16 QPR1 Beta 1 war die Trennung nicht zu sehen. Es zeigt sich, dass das noch eine größere Baustelle ist und wohl noch längere Zeit nicht ausgerollt werden kann. Der Leaker spricht von „weit in der Zukunft“ und konnte es nur in einer geleakten internen Dogfood-Version aktivieren.









Wie sich zeigt, wird die Trennung dieser Bereiche den Nutzern nicht aufgezwungen, sondern kann optional aktiviert oder deaktiviert werden. Es ist davon auszugehen, dass es nach der Fertigstellung zunächst aktiviert werden wird. Wer das nicht möchte, kann es dann in den Einstellungen wieder abschalten und die klassische Darstellung wiederherstellen. Es ist zu erwarten, dass diese Option viele Jahre erhalten bleiben wird, ähnlich wie das seit sehr langer Zeit auch mit der Android-Navigation per Gesten oder Tasten möglich ist.

Die Umsetzung in Android, und damit auch auf den Pixel-Smartphones, erfolgt recht spät, denn viele Smartphone-Hersteller sind diesen Weg bereits gegangen, wobei vor allem Samsungs Umstellung zuletzt viele Nutzer erreicht hat. Ob das bei den Nutzern gut ankommt oder schnell wieder umgestellt wird, ist nicht bekannt. Ich kann nur von mir sagen, dass das Gewohnheitstier stärker war und ich stets den kombinierten Bereich bevorzuge. Gut, dass Google den Nutzern die Wahl lassen wird.

Ob der getrennte Bereich mit Android 16 QPR1 im August ausgerollt werden kann, lässt sich noch nicht sagen. Der Leaker tippt eher auf einen späteren Rollout.

