Gemini Veo 3: Googles neuer Videogenerator startet jetzt für viele Nutzer – öffnet sich für Pro-Abonnenten

Google hat vor wenigen Wochen den neuen Videogenerator Veo 3 gestartet, der viele neue Möglichkeiten und einen deutlich erhöhten Realismus im Gepäck hat – allerdings zunächst nur eine sehr exklusive Nutzergruppe. Um die Verbreitung des Tools anzukurbeln, folgt jetzt die bereits erwartete Öffnung, die den Videogenerator noch mehr Nutzern zugänglich machen soll: Auch Pro-Abonnenten erhalten limitierten Zugriff.



Google konzentriert sich mit der Gemini-KI jetzt auch auf den Medienbereich und hat kürzlich mit vier neuen Bild- und Videogeneratoren nachgelegt, die allesamt innerhalb kürzester Zeit gewaltige Verbesserungen erreichen konnten. Zu diesen gehören auch die Videogeneratoren Veo 2 und Veo 3, die parallel veröffentlicht worden sind. Während Veo 2 viele grundlegende Verbesserungen mitbringt, ist der größte Brocken bei der dritten Generation die Unterstützung von Audio. Das ermöglicht Hintergrundgeräusche, Sounds und gar Konversationen zwischen Figuren.

Wer das neue Veo 3 testen möchte, konnte das bisher nur im Rahmen des sehr teuren AI Ultra-Abos für ganze 249,99 Dollar pro Monat tun – was für einen neugierigen Privatnutzer sicherlich etwas über der Schmerzgrenze liegt. Das weiß man auch bei Google und öffnet das Modell jetzt für eine größere Nutzergruppe: Ab sofort können alle Abonnenten des AI Pro-Abos drei Videogenerierungen pro Tag anfordern. Mit nur 22,99 Euro pro Monat ist das Abo deutlich erschwinglicher – und steht auch für europäische Nutzer bereit.

Bisher war es so, dass Veo 3 nur für Google One AI Ultra-Abonnenten angeboten wurde sowie alle Abonnenten von Google One AI Premium ein einziges Video überhaupt anfordern konnten. Sobald dies abgeschickt wurde, war das Kontingent verbraucht und selbst eine Anpassung des Prompts nicht möglich. Das dürfte nicht unbedingt die beste Werbung für Veo 3 gewesen sein, sodass die Öffnung auf ganze drei Videos pro Tag jetzt zu begrüßen ist.

Allerdings ist es auch so, dass man damit den starken Videogeneratoren noch stärker als bisher die Tür öffnet und deren Verbreitung ankurbelt. Ich hatte erst am Wochenende darüber philosophiert, was das für die gesamte Medienlandschaft bedeuten könnte. Ihr findet alle Infos in den folgenden Artikeln.

