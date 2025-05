Gemini Veo 2: Googles Videogenerator erhält viele neue Funktionen – Referenzen, Kamerasteuerung und mehr

Google hat erst vor wenigen Monaten den KI-Videogenerator Veo 2 veröffentlicht, der schon damals gewaltige Schritte bei der Qualität der Videos machen konnte. Jetzt hat man das Tool noch einmal deutlich verbessert und eine aktualisierte Version veröffentlicht, die den Nutzern sehr viel mehr Einfluss auf das Gesamtwerk gibt. Von der Kameraführung über Referenzbilder bis hin zum Hinzufügen und Entfernen von Objekten ist einiges dabei.



Wir haben euch erst vor wenigen Monaten den Gemini-Videogenerator Veo 2 vorgestellt, der damals im Vergleich zum Vorgänger einen großen Sprung gemacht hatte. Die resultierenden 8-sekündigen Videos können sich durchaus sehen lassen und auch mit der Konkurrenz mithalten, aber dennoch legt man schon jetzt gleich doppelt nach. Am Dienstag hat Google sowohl Gemini Veo 3 für Ultra-Abonnenten vorgestellt als auch ein aktualisiertes Veo 2 für alle Nutzer. Weil Veo 3 nur sehr kostspielig angeboten wird, bleibt die zweite Generation noch länger erhalten.

Das sind die neuen Gemini Veo 2-Funktionen

Hochmoderne Videogenerierung auf der Basis von Referenzen: Für zusätzliche kreative Kontrolle und Konsistenz könnt ihr Veo Bilder von Charakteren, Szenen, Objekten und sogar Stilen zur Verfügung stellen.

Für zusätzliche kreative Kontrolle und Konsistenz könnt ihr Veo Bilder von Charakteren, Szenen, Objekten und sogar Stilen zur Verfügung stellen. Kamerasteuerung: Neue Kamera-Steuerungsfunktionen erlauben es euch, Kamerabewegungen, wie Schwenks, Dolly-Fahrten und Zooms, präzise zu steuern und so für tolle Bilder zu sorgen.

Neue Kamera-Steuerungsfunktionen erlauben es euch, Kamerabewegungen, wie Schwenks, Dolly-Fahrten und Zooms, präzise zu steuern und so für tolle Bilder zu sorgen. Outpainting: Mit dieser neuen Funktion könnt ihr das Bild in der Breite erweitern und aus einem Hochformat- ein Querformatvideo machen, wobei die Szene intelligent mit zusätzlichem Material angereichert wird. So kann sich euer Video besser an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen.

Mit dieser neuen Funktion könnt ihr das Bild in der Breite erweitern und aus einem Hochformat- ein Querformatvideo machen, wobei die Szene intelligent mit zusätzlichem Material angereichert wird. So kann sich euer Video besser an die verschiedenen Bildschirmgrößen anpassen. Hinzufügen und Entfernen von Objekten: Ihr könnt euren Videos Objekte hinzufügen und Objekte aus ihnen entfernen – Veo versteht die Einstellungsgrößen, Interaktionen und Schatten und nutzt dieses Verständnis dafür, natürliche und realistisch aussehende Szenen zu schaffen.

Mit diesen Funktionen haben Nutzer bald die Möglichkeit, durch den Upload von Beispielfotos genau vorgeben zu können, wie Hintergründe, Objekte oder Personen aussehen sollen. Das ist etwas, das man selbst mit viel Text oftmals nicht erreichen kann. Der Kameraschwenk ist vielleicht eher etwas für Experten, kann aber in einigen Fällen auch durch die natürliche Sprache von Hobbynutzern verwendet werden.

















Diese neuen Funktionen starten ab sofort im KI-Modell Veo 2, stehen aber nicht allen Nutzern zur Verfügung. Das Hochladen von Referenzbildern für die passende Darstellung sowie die Anpassung von Kamerafahrten stehen jetzt im neuen Gemini Flow zur Verfügung und sollen in Kürze in der Vertex API starten. Das Outpainting sowie das Hinzufügen und Entfernen von Objekten startet erst im Laufe der nächsten Monate. Daraus ergeben sich ganz neue Qualitätsstufen der Videogenerierung.

Was sich aus all diesen Funktionen ergeben kann, hat Google bereits mit Gemini Flow gezeigt, das wir euch in Kürze noch einmal ausführlich vorstellen werden. Einen ersten Eindruck bekommt ihr im obigen Video, das den Einsatz von Flow auf Basis von Veo 3 mit den inkludierten Veo 2-Funktionen zeigt. Ich denke, dass es gar nicht mehr lange dauern wird, bis wir ganze Kurzfilme von der Veo-KI mit dem Flow-Tool erhalten werden.

