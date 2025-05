Gemini 2.5: Das ist Googles neuer Bildgenerator Imagen 4 – erzeugt beeindruckende Aufnahmen (Galerie)

Der KI-Bildgenerator Imagen befindet sich bei Google schon seit langer Zeit in Entwicklung und ist in dieser Woche in der neuesten Generation erschienen, die wieder einen großen Schritt nach vorn macht. Mit dem neuen Imagen 4 will man die Gesamtqualität steigern, in dem vielen wichtigen Details mehr Beachtung geschenkt wird – von Texturen bis Text. Aber auch die Bildgröße lässt sich erstmals festlegen.



Google arbeitet schon seit vielen Jahren am Bildgenerator Imagen, aber erst seit der zweiten Gemini-Generation gibt man bei der Weiterentwicklung so richtig Gas und liefert in immer kürzeren Abständen neue Versionen und Möglichkeiten. Wir haben euch erst vor wenigen Monaten Imagen 3 mit vielen Beispielen ausführlich vorgestellt, der auf Basis von Gemini 2.0 einen wirklich großen Schritt gemacht hatte. Denn man hatte die Gesamtkomposition der Bilder im Blick und hat das Tool gleichzeitig für alle Gemini-Nutzer geöffnet.

Jetzt startet das neue Imagen 4 für alle Nutzer, das man selbst als eine herausragende Qualitätssteigerung bezeichnet. Denn diesmal geht es nicht um das große Ganze, sondern um die vielen wichtigen Details, die am Ende den Gesamteindruck eines generierten Bildes ausmachen. Die Präzision wurde erhöht, sodass die Fotos auf Wunsch sehr viel realistischer aussehen und im Optimalfall selbst von Experten nicht mehr von echten Fotos unterschieden werden können.

Man will große Fortschritte bei kleinsten Strukturen wie etwa Stoffen, Wassertropfen, Haaren oder dem Fell von Tieren gemacht haben, die jetzt „außergewöhnlich detailreich“ dargestellt werden. Das gilt sowohl für fotorealistische Bilder als auch abstrakte Motive und Stile. In Kombination mit den Fortschritten der letzten Generation, siehe den verlinkten Artikel, ergibt sich daraus eine ganze neue Stufe der Bildgenerierung, die noch dazu für alle Nutzer kostenlos zur Verfügung steht.

















Leider hat Google keine Beispielbilder veröffentlicht, auf denen die Unterschiede sichtbar werden würden. Obige Galerie zeigt die Beispielbilder für Imagen 3. Das liegt sicherlich auch daran, dass man so weit ins Detail gegangen ist, dass es im Einzelnen kaum auffällt. Was aber sehr wohl auffallen wird, sind die Fortschritte im Bereich Typografie. Denn so beeindruckend die modernen KI-Bildgeneratoren auch sein mögen, so sehr scheitern sie oftmals an Text – wirklich nachvollziehen lässt sich das oftmals nicht. Mit Imagen 4 will man in diesem Punkt „große Fortschritte“ gemacht haben, geht aber nicht näher darauf ein.

Und um die Bilder noch besser verwenden zu können, kann Imagen jetzt auch andere Bildformate bzw. Seitenverhältnisse erstellen. Ihr könnt ein beliebiges Format in einer Auflösung bis zu 2K beauftragen. Bei der Nutzung von Print, Dokumenten und Präsentationen innerhalb der Google-Apps (deren Integration in Kürze folgt) soll die maximal zu erreichende Auflösung noch höher liegen. In Kombination mit Text und Auflösung sowie Details will man Imagen 4 auch dafür nutzbar machen, Grußkarten, Postkarten oder sogar Comics zu erstellen.

» Gemini: Google startet in das Zeitalter der KI-Agenten – neuer Modus übernimmt Aufgaben und surft im Web

» NotebookLM: Neue Google-App für Android ist gestartet – verwandelt auch komplexe Dokumente in Klarheit

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.