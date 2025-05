Gemini Flow: Google startet ein mächtiges KI-Filmtool – revolutioniert die gesamte Filmproduktion (Videos)

Google hat mit dem KI-Videogenerator Veo schon seit längerer Zeit ein starkes Gemini-Tool im Portfolio, das vielen Nutzern die Möglichkeit gibt, knappe Videos durch Eingabe eines Prompts zu erstellen. Jetzt hat man ein neues Tool gestartet, mit dem die Videogenerierung auf eine ganz neue Stufe gehoben wird: Das KI-Filmtool Flow ermöglicht es mit einfachen und dennoch detaillierten Schritten, ganze Kurzfilme zu erstellen.



Mit dem KI-Bildgenerator Imagen lassen sich Bilder erstellen und mit dem KI-Videogenerator Veo können Nutzer Videos erstellen. Jetzt geht Google eine Stufe weiter und hat vor wenigen Tagen das neue Tool Flow vorgestellt, das die beiden Produkte miteinander kombiniert und aus den erschaffenen Aufnahmen ganze Filme inklusive angepassten Szenen und einer deutlich ausführlicheren Handlung erstellen kann. Dabei geht es vor allem darum, dass der Nutzer an allen Stellen eingreifen kann.

Wir haben euch bereits Imagen 4, Veo 2 und Veo 3 vorgestellt, deren neue Technologien allesamt in Flow einfließen. Informiert euch vielleicht noch einmal in den verlinkten Artikeln. Mit Flow erstellen die Nutzer ganze Szenen und Kurzfilme, die an beliebiger Stelle pausiert und bearbeitet werden können. Passt ein ausgewähltes Objekt nicht? Einfach stoppen, Gemini den Wunsch mitteilen und schon wird es ausgetauscht. Aber auch die Handlung lässt sich ändern, die Darstellung von Personen oder beliebige andere Dinge. Einfach stoppen, Detail ändern und schon passt Gemini Flow die Szene an.

Anders als bei KI-Bildern und Videos, deren Ergebnisse trotz ausführlicher Prompts immer einer Wundertüte gleichen, haben die Nutzer mit Flow sehr viel mehr Kontrolle. Ihr könnt so wie in Veo 2 Referenzbilder von Szenen, Objekten und Personen hochladen, die verwendet werden sollen. Habt ihr kein passendes Bild, könnt ihr mit dem ebenfalls integrierten Imagen 4 Objekte, Personen oder Szenen erstellen, die als Asset in den Flow-Prompt eingefügt werden. Schaut euch das Ganze einfach mal in den folgenden Kurzvideos sowie im folgenden Video an.

















Flow ist kein eigenes KI-Modell, sondern eher ein Werkzeug für die effiziente und umfangreiche Nutzung der gebotenen Features von Veo und Imagen – ähnlich wie Whisk, nur eben für Filme. Das neue Tool kann ab sofort von US-Nutzern verwendet werden, die über ein Google One AI Pro oder Google One AI Ultra-Abo verfügen.

Tatsächlich spricht auch Google selbst schon von Kinofilmen, die mit Flow erzeugt werden könnten und richtet sich gezielt an Filmemacher, die von einem Tool vielleicht seit langer Zeit geträumt haben und sich selbst langfristig arbeitslos machen. Google sieht die Entwicklung dieser Tools als Wegbereiter, das einer neuen Generation von Filmemachern hilft, ihre Geschichten einfacher zu erzählen.

Ich bin wirklich kein Freund von KI-Inhalten und sehe auch die bisherigen Bild- und Videogeneratoren einfach nur als praktisches Werkzeug und nicht als die oftmals dargestellten Wunderwerke. Doch die im obigen Video gezeigte Flow-Plattform hat mir wirklich mehrfach ein „wow“ entlockt und ließ mich fast ungläubig zurück, was schon heute möglich ist. Und das mit einer Technologie und Plattform, die laut Google noch ganz am Anfang steht. Ein Wahnsinn. Es wird sicherlich nicht mehr lang dauern, bis die ersten vollständig KI-generierten Filme starten, die es dann vielleicht auch mal ins Kino oder auf die Streamingplattformen schaffen. Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Kameraleute, Stunt-Doubles, Make-Up Artists,… allesamt bald nicht mehr notwendig. Wow und erschreckend zugleich.

