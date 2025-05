Android XR: Google startet neue Smart Glass-Plattform mit Gemini Live – das sind die Möglichkeiten (Video)

Google will den Smart Glasses endlich zum Durchbruch verhelfen und bringt dafür natürlich die eigenen Produkte in Stellung, die noch in diesem Jahr auf den ersten Geräten starten sollen. Jetzt hat man Android XR mit Gemini erneut vorgestellt und dabei nicht nur einen groben Zeitplan umrissen, sondern auch neue Smart Glasses-Partner genannt und weitere Hands-on bzw. in diesem Fall Eyes-on-Aufnahmen von der Oberfläche veröffentlicht.



In den letzten Wochen haben wir euch hier im Blog in Erwartung einer großen Präsentation das Betriebssystem Android XR ausführlich vorgestellt, das aber dennoch auf der Bühne der Google I/O nur eine überraschend kleine Rolle gespielt hat. Offenbar ist man schon wieder hinter dem Zeitplan, sodass man auch bei der dritten Ankündigung nur wieder von „später in diesem Jahr“, „sehr bald“ oder „in einer frühen Phase“ sprechen kann. Die Plattformen sind aber soweit fortgeschritten, dass man wieder etwas mehr zeigen konnte.

Mit dem Betriebssystem Android XR für virtuelle Welten und Gemini Live mit seiner starken medialen Komponente hat man die nötigen Bausteine längst im Portfolio und wartet eigentlich nur darauf, dass die Hardware von Samsung und Co auf dem Markt starten kann. Diese sollen sowohl von Samsung in Form eines Headsets und einer smarten Brille kommen, aber auch von den Partnern Warby Parker, und Gentle Monster. Weitere Partner sollen folgen und erst später bekannt gegeben werden. Ob Google selbst eine eigene Brille starten wird, die man immer wieder in Videos und Präsentationen zeigt, ist noch nicht bekannt.

Zur Ausstattung der Brillen ist bisher bekannt, dass diese über eine Smartphone-Anbindung verfügen müssen – ähnlich wie es bei Smartwatches der Fall ist. Alle Brillen werden mindestens eine Kamera, mehrere Mikrofone sowie Lautsprecher verbaut haben, um dem Nutzer eine Interaktion zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass Gemini das sieht und hört, was der Nutzer sieht. Optional kann es auch ein Display im Brillenglas geben, das aber wohl nur in den teureren Modellen zur Verfügung stehen wird. Im folgenden Video könnt ihr euch ansehen, was damit möglich sein soll.









Android XR mit Gemini soll als Plattform für Headsets, smarte Brillen und „alles dazwischen“ fungieren – also für alle kommenden Gerätschaften, die sich der Nutzer auf die Nase setzt. Der Funktionsumfang reicht von einer automatischen Übersetzung über die Verwendung von Apps bis zur Aufnehme von Bildern oder der zeitgerechten Einblendung von nützlichen Informationen. Also alles das, was man schon vor weit über einem Jahrzehnt mit Google Glass versprochen hat. Mit dem Unterschied, dass die technischen Voraussetzungen jetzt erfüllt sind. Schaut euch dazu einmal das unten eingebundene Demovideo an.

Die Android XR Smart Glasses sorgen dafür, dass das stets verfügbare Gemini Live dieselben Dinge sieht und hört wie der Nutzer. Gemini macht Android XR-Headsets benutzerfreundlicher und leistungsfähiger, indem es versteht, was die Nutzer sehen, und in deren Namen Maßnahmen ergreifen kann. Durch die Kombination mit Gemini sieht und hört die Brille alles, was der Nutzer tut. So versteht die Plattform die Situation, merkt sich, was den Nutzern wichtig ist, und unterstützt sie im Alltag.

Obige Videos zeigen, wie die Android XR-Brille in realen Situationen funktioniert. Man zeigt das Versenden von Nachrichten an Freunde, beim Vereinbaren von Terminen, beim Abfragen von Wegbeschreibungen, beim Aufnehmen von Fotos und vielem mehr. Auch die neue Gemini Live-Übersetzung als Dolmetscher ist mit an Bord.

» Android XR: Google zeigt Gemini für Smart Glasses – bringt die Android-Elemente vor eure Augen (Video)

» Gemini 2.5: Großes Update bringt viele neue Funktionen – neuer Bild- und Videogenerator, Quizzes und mehr

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.