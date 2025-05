Android XR: Google zeigt Gemini für Smart Glasses – bringt die Android-Elemente vor eure Augen (Video)

Noch in diesem Jahr will Google die ersten Smart Glasses mit Gemini auf den Markt bringen, die neben Gemini Live auch das neue Betriebssystem Android XR im Gepäck haben sollen. Eine Ankündigung hat es bereits mehrfach gegeben und jetzt hat man einen kleinen Teaser veröffentlicht, der uns eine weitere offizielle Vorschau auf die Oberfläche gibt. Es zeigt sich, dass man das Rad nicht neu erfinden muss und auf Bewährtes setzen will.



Mit dem erneuten Einstieg in den Markt der Smart Glasses will Google nach über zehn Jahren den Flop von Google Glass vergessen machen und gleich eine ganze Reihe von Produkten durch Kombination anschieben: VR, AR, Android XR, Gemini und natürlich speziell angepasste Versionen der Google-Apps. Laut einer kurzen Ankündigung im Rahmen der dieswöchigen Android Show wird Partner Samsung noch in diesem Jahr ein erstes Headset mit Gemini auf den Markt bringen. Dieses soll die Nutzer bei der Urlaubsplanung unterstützen, indem es sie mit Videos, Karten und lokalen Tipps umgibt. So können die Nutzer in wenigen Minuten eine komplette Reiseroute erstellen und gleichzeitig ein realistischeres Gefühl für den Ort erhalten.

Im obigen Video ist das kurz und knapp zu sehen. Der Nutzer befragt Gemini nach dem entsprechenden Ort und erhält eine Reihe von Browserfenstern und App-Fenstern mit den gesuchten Informationen. Google Maps für die Karte und die gesamte Ansicht, Google Docs für eine Reiseplanung und YouTube für weitere Inspirationen. Eine Zusammenfassung oder ganz neue Oberflächen-Konzepte sucht man zunächst vergeblich, sodass das Ganze nach meiner leicht spöttischen Meinung wie ein Taskmanager auf einem Android-Tablet aussieht. Das muss nichts Schlechtes sein, immerhin ist es etabliert, aber Smart Glasses bieten sicherlich mehr Möglichkeiten.

Ein Vorteil von Smart Glasses mit AR-Effekt kann es sein, dass die Nutzer einzelne Fenster, Widgets oder Informationen im Raum platzieren und vielleicht auch verankern können. Durch die Drehung des Kopfes könnten diese dann an Ort und Stelle bleiben, aus dem Blickfeld verschwunden und somit Arbeitsfläche für weitere Fenster freigeben. Vielleicht könnte man auch Informationen und Fenster in anderen Räumen platzieren, die man dann erst in einigen Stunden oder gar Tagen wieder benötigt. Ähnlich wie ein digitaler Notizzettel. Das ist allerdings nur meine eigene Vorstellung und wurde bisher nicht gezeigt.

Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Funktionen und Details in den nächsten Tagen präsentiert werden, denn Google hat bereits angekündigt, während der Google I/O einen Ausblick auf die Smart Glasses und deren Oberflächen sowie Funktionen zu geben.

