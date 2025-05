Android XR: Das sind Googles neue Smart Glasses-Apps und Oberflächen – ein erster Blick (Galerie & Videos)

Google dürfte schon in wenigen Tagen den Startschuss für das neue Android XR geben, das bereits mehrfach angeteasert und auch vorgestellt wurde, bisher aber nicht verfügbar ist. Das Betriebssystem für virtuelle Realitäten kann in den nächsten Jahren eine sehr wichtige Rolle spielen und enthält daher sowohl angepasste Oberflächen als auch angepasste Oberflächen für die wichtigsten Google-Apps. Wir zeigen euch erste Bilder.



Mit dem Betriebssystem Android XR wird Google noch einmal eine ganz neue Plattform starten, die eine enorm lange Vorlaufzeit hatte und dabei helfen soll, die Geräteklasse der Smart Glasses und möglicher künftiger Ableger zu etablieren. Dabei setzt man dennoch auf das erfolgreiche Android-Ökosystem auf und will dessen aufgebaute Infrastruktur in Form von Oberflächen, Bedienkonzepten und auch lange entwickelten Apps nutzen – aber natürlich im neuen Gewand.

Man wagt den mittlerweile vierten Anlauf im Bereich der virtuellen Realitäten, für den man wohl endlich alle Puzzleteilchen zusammen hat: Android als erfolgreiche Basis, etablierte Google-Apps für die mobile Nutzung, die Gemini-KI als Herzstück der gesamten Logik und daraus das Gesamtpaket. Mit Gemini Live Video hat man selbst den Einsatz in der realen Welt bereits ausführlich testen und für viele Nutzer freischalten können. Android XR ist daher lediglich eine neue Basis, die zusätzlich die Google-Apps in das Sichtfeld der Nutzer bringt.

Wir haben euch schon vor einigen Wochen die neuen Google Smart Glasses gezeigt und jetzt schauen wir uns kurz vor der erwarteten Präsentation noch einmal die Android-Oberflächen und das Design der neuen Android-Apps an. In der folgenden Galerie findet ihr viele Bilder und Videos, die einen Eindruck von dem verschaffen, was da sehr bald auf uns zukommt.

























YouTube

Google Fotos









Google TV

Google Maps

Circle to Search

Google Translate









Anleitungen

Wer sich jetzt an die Apple Vision Pro-Benutzeroberfläche erinnert fühlt, liegt damit sicherlich nicht falsch. Denn Google durchschreitet diese von Apple geöffnete Tür in diesem Fall sehr gerne und nimmt das durchdachte Konzept vom Design bis zur Haptik und der Gestensteuerung mit. Denn auch hier wurden einfach Grundlagen geschaffen, die sich praktisch gar nicht anders umsetzen lassen – man muss nur das perfekte Rezept finden.

Erst vor wenigen Tagen gab es erste Spuren zu einer Google Fotos XR-App, die vielleicht als eine der ersten aus dieser Riege an den Start gehen wird. Ich denke, dass wir in wenigen Tagen sehr viele Neuerungen sehen werden, die Android in die nächste Evolutionsstufe bringen und damit fast schon im Vorbeigehen die Smart Glasses etablieren sollen.