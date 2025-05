Android: Google bringt ganz neues Smartphone-Design – umfangreicher Leak zeigt Material 3 Expressive (Galerie)

Vermutlich schon in wenigen Tagen wird Google das neue Material 3 Expressive Design offiziell vorstellen, das als „Google-Design der Zukunft“ die mobilen Oberflächen in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen wird. Kürzlich haben die Designer wohl versehentlich den falschen Knopf gedrückt und die Ankündigung inklusive zahlreicher Grafiken etwas zu früh veröffentlicht. Hier findet ihr viele Eindrücke, Screenshots und Beschreibungen des neuen Designs.



Mutmaßlich mit dem Start von Android 16 wird Google das neue Material 3 Expressive Design einführen, das wir euch hier im Blog bereits recht umfangreich vorgestellt haben. Zu diesem gehören neben den visuell optimierten Elementen auch zusätzliche Animationen innerhalb des Betriebssystems. Schaut euch doch einmal Android 16 im Expressive-Design sowie die Android Gummiband-Animationen an.

In dieser Woche hat Googles Design-Team zu früh auf den Veröffentlichen-Knopf gedrückt, für wenige Minuten das neue Design angekündigt und auch gezeigt – klar, dass das nicht unbemerkt geblieben ist. Der Beitrag wurde zwar schnell gelöscht, aber die Screenshots und Texte wurden bereits gesichert. In diesem Beitrag findet ihr eine Auswahl der wichtigsten Bilder und Elemente des neuen Designs, das uns zeigt, wie Android in den nächsten zwei bis drei Jahren aussehen wird.

Das neue Material 3 Expressive setzt vor allem darauf, die wichtigsten Elemente und Informationsblöcke noch auffälliger zu gestalten. Es muss nicht mehr ganz so bombastisch sein wie bei Material You, aber dennoch sollen sich die wichtigsten Komponenten einer Oberfläche abheben. Das gilt für die Hauptinformationen sowie die Interaktionen-Buttons. Am besten könnt ihr das beim neuen Design der Google Uhr-App sehen. Jetzt schauen wir uns einige Bilder aus der geleakten Ankündigung an.

















Ich denke, diese Bilder sprechen zunächst einmal für sich selbst. Auch wenn es zum größten Teil nur Element-Sammlungen sind, sehen diese doch deutlich „aufregender“ aus als in den letzten Jahren und Iterationen des Material Designs. Das stammt natürlich auch von den verwendeten Farben, aber das Grundkonzept wird deutlich: Bewährtes beibehalten und mit etwas frischer Farbe modernisieren. Genau das war auch das erklärte Ziel der Designer.

In der Ankündigung heißt es, dass man sich im Jahr 2022 wunderte, dass alle App-Oberflächen gleich und langweilig aussehen – man fragte sich, wo denn die Individualität geblieben sei. Dass das Material Design mehr oder weniger genau dafür steht – Einheitlichkeit von der Form bis zur Farbe – spart man in der Ankündigung aus. 2022 hatte man sich dann ans Werk gemacht, erste Konzepte erarbeitet und mit Android 16 sollen diese dann eingeführt werden.

Wir dürfen gespannt sein, wie schnell der Umstieg gelingen wird und welchen Einfluss das im Android-Alltag wirklich haben kann.

