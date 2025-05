Android 16: Das ist die neue Smartphone-Oberfläche – Google bringt neues Design und Animationen (Galerie)

Der baldige Start von Android 16 wird das Betriebssystem nicht nur funktionell voranbringen, sondern auch an den Oberflächen für Veränderungen sorgen, die sich in den letzten Tagen mehrfach gezeigt haben. Das Ganze basiert auf dem bereits vollständig geleakten Material 3 Expressive Design, das nicht nur in den Apps zum Tragen kommt, sondern auch in den Betriebssystem-Oberflächen. Wir zeigen euch die überarbeiteten Elemente und neuen Animationen.



Alle Jubeljahre macht Android auch Design-technisch einen großen Schritt und mit Android 16 soll es wieder soweit sein. Auf Basis des Material 3 Expressive Design wird man die Oberfläche optimieren und sowohl visuell als auch haptisch auf den neuesten Stand bringen. Die Rede ist intern gar vom „zukünftigen Google-Design“, bei dem man offenbar das natürliche Feeling für sich entdeckt hat. Ihr könnt das auf den Bildern und Videos hier im Artikel gut nachvollziehen.

Die Anpassungen finden sich in allen Bereichen und werden somit allen Android-Nutzern nach dem Umstieg auf das kommende Betriebssystem ins Auge springen. Es beginnt bei Statusleiste am oberen Rand, deren Uhrzeit größer und fetter dargestellt wird sowie neu designten Icons für die Batterie, den Flugzeugmodus sowie die Icons für den Mobilfunkempfang. Wir haben euch bereits beispielhaft das neue Android Akku-Design gezeigt und auch den neuen Android Lautstärke-Slider angesehen. Jetzt schauen wir wieder auf das große Ganze.

Weiter geht es mit dem Sperrbildschirm, der sowohl die Icons für die Benachrichtigungen als auch das ‚auf einen Blick‘-Widget an eine andere Stelle verschieben. Das lässt diesen aufgeräumter wirken und gibt in Kombination mit der neuen Statusleiste eine komplett neu gestaltete Ansicht. Weitere Änderungen finden sich auf dem Homescreen, dessen Icons in vielen unterschiedlichen Formen dargestellt werden können, wobei die Nutzer die Wahl aus fünf verschiedenen Formgebungen haben. Die nächste sichtbare Veränderung ist es, dass viele Oberflächen ein Hintergrund im Blur-Design erhalten, bei dem die jeweils darunter liegende Fläche durchscheint. Das ist etwa bei der Nutzung der Schnelleinstellungen, des App Drawers und einigen anderen Stellen zu sehen.

Schaut euch das Ganze auf den folgenden Bildern sowie den Videos mit den Animationen einmal im Detail an.

















Im neuen Android-Design hängen viele Elemente mit ihren Nachbar-Elementen oder übergeordneten Elementen zusammen, was in den obigen Videos gut zu erkennen ist. Dezente Bewegungen sollen mehr Natürlichkeit in die Oberfläche zu bringen. So könnt ihr im Taskmanager beim Wegwischen einer App einen leichten Hüpfer der anderen App sehen. In den Benachrichtigungen wird die Kategorisierung um wenige Pixel in dieselbe Richtung verschoben und auch in den Schnelleinstellungen wird ein Tap auf einen Button das übergeordnete Element geringfügig vergrößern und die umliegenden Elemente damit etwas kleiner gestalten. Das sieht schick aus.

Es klingt vielleicht nicht sonderlich spektakulär, aber in den Videos hier im Artikel ist schon zu sehen, dass das einen besonderen Touch in die Android-Oberfläche bringt, den man bisher nur von anderen Aufsätzen kannte. Man könnte es wohl Gummiband-Effekt nennen, der durchaus Spaß machen kann. Google hat das Rad damit nicht neu erfunden, das gibt es schon bei anderen Herstellern, aber für Android ist das ein willkommener Schritt.

Auch auf dem Sperrbildschirm gibt es eine deutliche Animation, wenn ein Tap auf der Oberfläche erfolgt – ihr könnt es im letzten eingebundenen Video sehen. Ebenso erscheint eine schicke Animation beim Aufruf des Sprachassistenten bzw. der Gemini-KI, die das gesamte Display durch einen kurzzeitig eingeblendeten Rahmen verkleinert. Bei der Aufnahme eines Screenshots dürfte es einen ähnlichen Effekt geben.