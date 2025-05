Android Auto: Bisher größtes Update kommt schon bald – neues Design, Gemini und neue Funktionen (Galerie)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird schon bald einen ganzen Schwung neuer Funktionen und Änderungen erhalten, die sich in den letzten Wochen in Teardowns und durch Ankündigungen gezeigt haben. Fassen wir alle bisher entdeckten Neuerungen zusammen, sehen wir hier das größte Update am Horizont, das die Plattform jemals bekommen hat. Hier findet ihr alle Infos.



Vor wenigen Tagen hat Google das Gemini-Update für Android Auto angekündigt, das den KI-ChatBot auf die Infotainment-Plattform bringen und dort den bisher verwendeten Assistant vollständig ersetzen soll. Leider ist der Startschuss nicht direkt nach der Ankündigung gefallen, sondern wird noch einige Monate auf sich warten lassen – mutmaßlich bis zum nächsten großen Android Auto-Update, das noch deutlich mehr im Gepäck hat.

Laut aktuellen Zahlen kommt Android Auto auf mittlerweile 250 Millionen Nutzer mit einer nach wie vor steigenden Tendenz. Die für längere Zeit eher gepflegte statt weiterentwickelte Plattform kann sich mittlerweile wohl wieder gegen Android Automotive / Google Built-in durchsetzen, das in gerade einmal 50 (!) Fahrzeugmodellen verfügbar ist. Damit ist das Infotainment-Betriebssystem mit Sicherheit längst nicht so erfolgreich, wie man sich das bei Google einmal gedacht hatte. Also rückt die Aufmerksamkeit der Strategen zunächst zurück zu Android Auto.

Durch Teardowns sind in den letzten Wochen einige interessante Neuerungen entdeckten worden, die wir euch anlässlich des angekündigten Gemini-Schwungs noch einmal als Überblick präsentieren möchten. Abgesehen von Gemini wurde nichts davon beim Android Show-Event angekündigt, sodass das gesamte Paket vielleicht erst in einigen Monaten ausgerollt werden wird.

Neues helles Design

Die Android Auto-Oberfläche ist seit dem Start der Plattform dunkel gehalten. Die Idee dahinter ist es, dass ein dunkles Display am Besten zu allen erdenklichen Interieur-Stilen der Fahrzeuge passt und gleichzeitig sowohl bei Tag als auch bei Nacht gut zu bedienen ist. Das hat gut funktioniert, aber dennoch haben die Designer jetzt eine helle Oberfläche konzipiert, die schon bald optional oder vielleicht auch automatisch freigeschaltet werden kann. Diese ersetzt den hellgrauen Text auf dunkelgrauen Flächen durch dunkelgrauen Text auf hellgrauen Flächen – um es mal ganz vereinfacht zu sagen.

Mehr oder wenig eine invertierte Ansicht, auf die so mancher Nutzer sicherlich schon seit längerer Zeit gewartet hat und gemeinsam mit dem folgenden Punkt zum größten visuellen und funktionellen Update von Android Auto seit dem Start des Coolwalk-Designs werden kann. Im verlinkten Artikel findet ihr jede Menge Screenshots von der neuen Oberfläche.

» Das ist neue helle Android Auto-Design

Klimasteuerung mit Android Auto

Der Funktionsumfang von Android Auto endete bisher bei den Grenzen des Smartphones, denn die Plattform ist lediglich eine angepasste Darstellung auf einem externen Display. Das wird wohl für immer so bleiben, aber dennoch öffnet man sich jetzt neuen Kanälen, um funktionell nachzulegen. Navigation, Kommunikation und Entertainment sowie einige wenige angepasste Apps vom Wetter bis zum Parken oder Tanken – damit endete es bisher. Doch das wird schon bald nicht mehr gelten, denn es können erstmals Funktionen zur Fahrzeugsteuerung starten. Umfangreiche Leaks zeigen uns bereits die Oberfläche für die Klimasteuerung, die in der Hauptnavigation Platz findet.

Für Android Auto ist das ein riesiger Sprung, der aufzeigt, dass die Plattform trotz ihrer vermeintlichen funktionellen Grenzen noch sehr viel Potenzial hat. Allerdings müssen dafür die Fahrzeughersteller mitspielen und entsprechende Schnittstellen schaffen, wobei sich diese schon bei Automotive eher als Google-skeptisch gezeigt hatten. Neben der Klimasteuerung gäbe es sicherlich noch sehr viel mehr Funktionalität, die von Android Auto – und somit auch von Gemini – gesteuert werden kann.

» Das ist die neue Klimasteuerung in Android Auto









Gemini für Android Auto

Die einzige Änderung, die Google bisher offiziell gemacht hat und aufgrund der Assistant-Einstellung unausweichlich ist, ist der Start von Gemini für Android Auto. Doch Gemini wird den Assistant nicht nur ersetzen, sondern soll einen größeren Funktionsumfang als der bisher genutzte Sprachassistent bieten. Wir haben euch die Möglichkeiten bereits im unten verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt und anhand von Hands-on-Videos demonstriert. Gemini kann auf die Navigation zugreifen, sich Dinge merken oder auch ein Live-Gespräch führen.

Es geht nicht nur um die gesteigerte Künstliche Intelligenz und damit vielleicht auch das smartere Ausführen von Anweisungen, sondern um Verbesserungen im Autofahrer-Alltag. Gemini wird erstmals einen eigenen Block erhalten und damit viele zusätzliche Informationen darstellen können – etwas, das dem Assistant stets verwehrt geblieben ist.

» Das ist Gemini in Android Auto

—

Für Android Auto-Verhältnisse ist dieses gesamte Paket ein Quantensprung, den es in dem Umfang bisher noch nicht gegeben hat: Neue Oberfläche, ein neuer Funktionsbereich, neue Features abseits des Smartphones und dann auch noch eine ganz neue Sprachassistenz. Jetzt muss man das nur noch in der Gesamtheit ankündigen und für alle Nutzer ausrollen…

