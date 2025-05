Android Auto: Großes Update bringt neue Funktionen – das ist die neue Oberfläche zur Klimasteuerung (Galerie)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto hat sich lange Zeit darauf konzentriert, die relevantesten Smartphone-Anwendungen ins Auto zu bringen, um diese vom Fahrer während der Fahrt nutzen zu können. Jetzt steht ein großer funktioneller Sprung an, der sich schon seit längerer Zeit abzeichnet und nun auf ersten Screenshots sowie gar einem Hands-on-Video zeigt: Das ist die neue Klimasteuerung per Android Auto.



Würde man es grob vereinfachen wollen, dann ist Android Auto nur eine Brückentechnologie, die die Smartphone-Oberfläche auf das Display im Fahrzeug spiegelt. Tatsächlich wird es auch kaum anders genutzt, denn alle Inhalte werden vom Smartphone gesteuert und die Nutzung bezieht sich hauptsächlich darauf, die Smartphone-Navigation, die Smartphone-Kommunikation und auch das Smartphone-Entertainment in das Auto zu bringen. Aber damit gibt sich das Android Auto-Team zukünftig nicht mehr zufrieden.

Ich hatte schon vor einigen Wochen hier im Blog zusammengefasst, dass Google die Fahrzeugsteuerung zu Android Auto bringt und jetzt scheint diese wohl so weit fortgeschritten zu sein, dass ein baldiger Rollout denkbar wäre. Dabei geht es natürlich nicht um sicherheitsrelevante Bereiche und auch keine Form des Eingriffs in das Fahrgeschehen, sondern zunächst nur um die simple Innenraumsteuerung, wie sie in jedem Auto etwas unterschiedlich umgesetzt ist.

Zunächst wird Android Auto die Möglichkeit erhalten, die Klimaanlage des Fahrzeugs zu kontrollieren. Dabei setzt man auf einen modernen Ansatz mit simplen aber gleichzeitig mächtigen Kontrollmöglichkeiten, die vielleicht nicht nur mich ein klein wenig an die Tesla-Oberfläche erinnern. Tatsächlich räumt man dafür einen Bereich frei, der bisher dem Google Assistant, später Gemini, und der Hauptnavigation vorbehalten war.









Das ist die neue Leiste zur Fahrzeugsteuerung

Die Steuerung des Innenraums hat nichts mit dem Smartphone selbst zu tun, sodass man diesen Bereich an eine andere Stelle der Oberfläche verfrachtet – nämlich an den unteren Displayrand. In der schwarzen Leiste im unteren Bereich, die bisher nur die Apps, die Sprachsteuerung sowie die im Hintergrund ausgeführten Apps von der Musiksteuerung bis zur Navigation enthielt, wird der Bereich links und rechts aufgefüllt. Auf obigem Screenshot sowie den weiteren Bildern in diesem Artikel könnt ihr das sehen.

Die Kontrollmöglichkeiten sollten an dieser Stelle ständig zur Verfügung stehen, sodass sich die Nutzer nicht durch lange Menüs hangeln müssen, sondern jederzeit die Klimasteuerung bedienen können. Zwar nur per Touch und vielleicht nicht ganz so komfortabel wie in der Standardoberfläche des Fahrzeugherstellers, aber bei Google geht es erst einmal darum, diese Schnittstellen zu schaffen, zu etablieren und den Nutzern die Steuerung ohne Beenden von Android Auto zu ermöglichen.

Das ist die neue Klimasteuerung

Die Steuerung der Klimaanlage umfasst die grundlegendsten Funktionen, die von den Autofahrern immer wieder geändert werden könnten. Dazu gehört zunächst die gewünschte Temperatur sowie die Zone, für die diese gelten soll. Besitzt das Fahrzeug eine Klimaanlage mit mehreren Zonen, soll dies unterstützt werden. Bei Bedarf gibt es eine Synchronisierung für eine Gesamttemperatur. Die zweite Funktion umfasst die Sitzheizung, die sowohl auf Erwärmen als auch Kühlen eingestellt werden kann.

Eine weitere Funktion betrifft die Scheibenheizungen, die separat sowohl vorn als auch hinten aktiviert oder deaktiviert werden können. Außerdem gibt es eine Verknüpfung mit einem Fahrzeug-Icon, die dann wohl später weitere Kontrollmöglichkeiten umfassen soll.









Im obigen Video könnt ihr die neue Klimasteuerung im Einsatz sehen. Das ist nicht weiter spektakulär, aber es zeigt, dass die Oberfläche bereits funktional umgesetzt wurde. Natürlich gibt es noch viel Raum für Optimierungen, denn die meisten Autos haben heute noch gar kein solch großes Display, dass sich all diese Icons unterbringen lassen würden. Es muss also kompakter gestaltet oder mit einer optional aufklappbaren Vollbild-Oberfläche umgesetzt werden. Und dann wäre natürlich die hohe Wahrscheinlichkeit, dass später weitere Funktionen dazukommen und die Klimaanlage nicht die gesamte Fläche einnehmen kann.

Für Android Auto ist das ein sehr großer Schritt, denn es sprengt erstmals die seit zehn Jahren bestehenden Grenzen der Infotainment-Plattform. Damit wildert man auch im Gefilde von Android Automotive, dem solche Steuermöglichkeiten bisher exklusiv vorbehalten gewesen sind. Doch weil die Hersteller sich nicht so ganz mit Googles Betriebssystem anfreunden können, drängt man jetzt eben Android Auto in diese Richtung und macht dieses wieder relevanter.

Damit das funktioniert, muss das natürlich vom Fahrzeug unterstützt werden. Es ist nicht bekannt, wie viele Hersteller bereits eine solche Schnittstelle unterstützen. Rund um das Android-Event in zwei Wochen könnten wir aber mehr darüber hören.

» Android Auto: Ganz neue Oberfläche im hellen Design zeigt sich erstmals – Rollout steht wohl bevor (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2025-05-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.