20 Jahre YouTube: Das sind die zehn ältesten Videos auf Googles Videoplattform – Zeitreise in die 2000er

Vor wenigen Tagen hat Googles Videoplattform YouTube den 20. Geburtstag gefeiert und kann bereits auf zwei Jahrzehnte des Betriebs zurückblicken. Heute finden sich weit mehr als 20 Milliarden Videos auf der Plattform, doch natürlich hat auch dieses Monstrum einmal sehr klein angefangen: Zum Abschluss des Geburtstags zeigen wir euch heute die zehn ältesten Videos auf der Videoplattform.



Vor wenigen Tagen hat YouTube den 20. Geburtstag gefeiert und dabei nicht nur überraschend starke Zahlen zur YouTube-Nutzung verraten, sondern auch den Fokus auf das erste Video gerichtet, das jemals hochgeladen worden ist. Während heute mehrere Millionen Videos täglich online gehen und von weit mehr als einer Milliarde Nutzer angesehen werden, sollte es in den ersten Tagen und Wochen der Plattform sehr viel länger dauern.

Tatsächlich sollte es gut sechs Wochen dauern, bis sich zehn Videos (!) auf der Plattform befanden. Dazu kommt, dass alle Videos von unterschiedlichen Kanälen stammen, was uns davon ausgehen lässt, dass sich YouTube in den ersten Wochen nicht als attraktiv genug gezeigt hat, um noch ein weiteres Video hochzuladen. Aber wer dachte auch, dass das damals im Web noch nicht ganz so verbreitete Medium Video direkt durch die Decke gehen wird?

Wir haben euch kürzlich ausführlich das erste YouTube-Video überhaupt vorgestellt und jetzt schauen wir mal einige Wochen weiter, bis wir die zehn vollmachen. Das erste Video wurde am 23. April 2005 hochgeladen und das zehnte erst am 3. Juni 2005. Danach ging es dann etwas schneller voran. Ob es dazwischen weitere Videos gab, die heute gelöscht oder versteckt sind, ist leider nicht bekannt und wurde auch von YouTube nicht offiziell mitgeteilt.









1. Me at the zoo (23. April 2005)

2. My Snowboarding Skillz (23. April 2005)

3. tribute (24. April 2005)

4. Premature Baldness (28. April 2005)









5. carrie rides a truck (30. April 2005)

6. cybergoon squad (1. Mai 2005)

7. Vernal Lullaby (2. Mai 2005)

8. Pajamas and Nick Drake (22. Mai 2005)









9. First Back Flip on YouTube (24. Mai 2005)

10. Stadion Bayern München (3. Juni 2005)

YouTube war zwar nicht die erste Videoplattform, aber damals war es noch kaum vorstellbar, dass man kostenlos Videos hochladen und anderen Nutzern anbieten kann. Wir reden immerhin vom Jahr 2005 mit den 10 Megabyte-Posteingängen der Freemail-Anbieter. Und selbst als man es konnte, war das Verbreiten von Videos nicht so verbreitet, weil die Nutzer einfach kaum welche besaßen. Die Videoproduktion für das Internet war praktisch nicht existent.