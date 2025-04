YouTube: Das war das allererste Video auf Googles Videoplattform – hochgeladen vom YouTube-Gründer

In dieser Woche gab es bei Googles Videoplattform etwas zu feiern, denn es hieß 20 Jahre YouTube und wollte natürlich gebührend gefeiert werden. Glaubt man aktuellen Zahlen, dann werden mittlerweile 20 Millionen Videos pro Tag (!) hochgeladen, doch die Anfänge waren natürlich etwas bescheidener: Alles begann vor 20 Jahren mit einem Video, das vom YouTube-Gründer höchstpersönlich gedreht und hochgeladen wurde: Me at the Zoo.



YouTube-Gründer Jawed Karim hat die Videoplattform gemeinsam mit zwei anderen Partnern vor mehr als 20 Jahren gegründet und war auch dessen erster Nutzer. Das erste Video auf der Plattform wurde von Karim aufgenommen, er ist der Hauptdarsteller und wurde auch von ihm selbst hochgeladen. Das 18-sekündige Video ist nicht unbedingt spektakulär, aber dennoch ist es vor allem aufgrund der heutigen Größe der Videoplattform ein historisches Video und ein Internet-Meilenstein der sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag besitzt. In dem kurzen Video sinniert Jawed Karim darüber, wie cool Elefantenrüssel sind.

Eine große Handlung ist nicht zu erwarten, denn Karim hätte sich damals natürlich niemals träumen lassen, dass dieses Video so bekannt wird, dass man nach 20 Jahren noch immer darüber spricht. Auch, dass es sich überhaupt jemand ansehen wird, war beim Start der vollkommen unbekannten Videoplattform natürlich nicht absehbar. Mittlerweile wurde das Video mehr als 350 Millionen Mal angesehen und ist nach wie vor das einzige Video auf dem Kanal von Karim. Hier noch einige interessante Fakten zu diesem Video.

Kuriose Fakten rund um das erste YouTube-Video

Das erste bei YouTube gesprochene Wort war „alright“

Der allererste YouTube-Kommentar lautete „interesting.“

Es ist das einzige Video auf dem Kanal von Jawed Karim, der dennoch 5,34 Millionen Abonnenten vorweisen kann

Bis heute wurde das Video knapp 355 Millionen mal abgerufen

Das Video war lange Zeit monetarisiert und dürfte dem nicht gerade armen Jawed Karim den einen oder anderen Dollar zusätzlich eingebracht haben









Tatsächlich ist das Video sehr bezeichnend für YouTube. Denn zu Beginn war die Videoplattform, manche werden sich erinnern, ein gigantisches Sammelsurium von privaten Amateur-Videos. Nichts davon war wirklich sehenswert, man muss es einfach so sagen, aber dennoch haben die völlig neuen Möglichkeiten zur Verbreitung von Videoclips eine Faszination ausgeübt, die die Nutzer stundenlang auf der Plattform gehalten haben. Es war die neue Freiheit, beliebige Videos hochladen zu können und anderen Menschen zu zeigen. Im Jahr 2005 war das im Internet in dieser Breite ein Novum und Videos aufgrund der Dateigröße und der langsamen Internetanbindung eher die Ausnahme.

Heute ist die Qualität bei YouTube natürlich eine ganz andere. Sowohl die Bildqualität als auch die inhaltliche Qualität sind enorm gestiegen, sodass heute vor allem professionelle Produktionen die Videoplattform dominieren. Sicherlich gibt es immer wieder einige Ausreißer, aber private Aufnahmen oder Amateurvideos gehen heute allein aufgrund der gigantischen Überzahl anderer Videos nicht mehr viral. Echte Amateurvideos, die mal schnell mit der Smartphone-Kamera entstanden sind, gibt es nach wie vor, aber diese gehen so sehr in der Masse unter, dass sie kaum noch Aufrufe erzielen.

Mittlerweile ist YouTube hochprofitable und bringt Google Jahr für Jahr viele Milliarden Dollar ein. Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass YouTube ganze 550 Milliarden Dollar wert ist und damit noch vor Disney zum weltgrößten Medienkonzern aufgestiegen ist. Schaut euch doch einmal die umfangreichen YouTube-Statistiken und Einblicke an, die wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst haben:

» Viele interessante Statistiken rund um YouTube