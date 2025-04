Android Auto: Google bringt viele neue Funktionen zur Fahrzeugsteuerung – Scheibenheizung, Klima & mehr

Der Funktionsumfang von Android Auto beschränkt sich seit vielen Jahren darauf, die vom Smartphone bekannten Apps in angepasster Form am Infotainment-Display zu verwenden. Doch schon bald steht ein erster großer Schritt zu einem breiteren Funktionsumfang vor der Tür, der sich im Rahmen eines Teardowns gezeigt hat. Tatsächlich soll Android Auto die Möglichkeit erhalten, Fahrzeugfunktionen zu steuern.



Google setzt offenbar darauf, dass die Menschen immer mehr Zeit im Auto verbringen und arbeitet daher an Funktionen und Möglichkeiten, die über den bisherigen Einsatzbereich der Smartphone-Apps hinausgehen. Erst vor wenigen Wochen wurden die Spiele für Android Auto angekündigt und mit einer der nächsten Versionen dürfte die Steuerung von Fahrzeugfunktionen eine wichtige Rolle spielen.

Der Teardown einer aktuellen App-Version hat ergeben, dass Android Auto eine Reihe von Schnittstellen erhalten wird, mit denen sich grundlegende Funktionen des Fahrzeugs steuern lassen werden. Zwar geht aus den Strings noch nicht im Detail hervor, um welche Funktionalität es genau geht, doch es werden eindeutige Hinweise gegeben: Zum einen sollen Nutzer die „Temperatur“ festlegen können, was für eine Steuerung der Klimaanlage spricht. Wobei das natürlich mit den zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten einer modernen Klimaanlage ein weites Feld sein kann.

Die zweite Kategorie soll aus zwei Schaltern bestehen, mit denen sich die Scheibenheizung am Heck oder an der Front einschalten lässt. Also beides Funktionen, die nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind. Für mich stellt sich allerdings die Frage, warum man dies über das Infotainment-Display lösen sollte, wenn es doch in den Fahrzeugen eigene Knöpfe, Schieberegler oder auch eigene Touch-Punkte dafür gibt. Ich würde das nicht unbedingt für zielführend halten. Es sei denn, diese Funktionen sollen aus der Ferne gesteuert werden, um das Auto fahrbereit zu machen. Allerdings ist Android Auto ohne Smartphone-Anbindung bekanntlich gar nicht nutzbar.

Es stehen daher noch einige Fragezeichen hinter den Funktionen. Doch es zeigt sich, dass man bei Google den Funktionsumfang von Android Auto erweitern und sich dabei nicht nur auf die Smartphone-Apps beschränken möchte.

