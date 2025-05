Android Auto & Gemini Live: KI-ChatBot ersetzt den Google Assistant – bringt viele neue Funktionen (Videos)

Google wird den KI-ChatBot Gemini schon bald auf viele neue Plattformen bringen, wobei Android Auto sicherlich zu den relevantesten Erweiterungen gehört. Nach zahlreichen Leaks in den letzten Monaten hat Google die Ablösung des Assistant in dieser Woche offiziell gemacht. Wir zeigen euch, welche neuen Möglichkeiten Gemini in Android Auto bieten und damit den Funktionsumfang erweitern wird.



Schon seit Monaten ist bekannt, dass der Google Assistant unter Android Auto keine große Zukunft mehr haben und recht zeitnah durch Gemini abgelöst werden wird. Das ging sowohl aus zahlreichen Leaks als auch der vor einigen Wochen getätigten Ankündigung des Google Assistant-Aus hervor. Eigentlich hatten wir schon in dieser Woche mit dem Start von Gemini für Android Auto gerechnet, doch es sind wohl noch einige Monate Geduld gefragt, bis dieser wirklich in Fahrt kommen kann.

Dennoch war die Ankündigung während der Android Show sehr interessant, denn Google hat eine Reihe von Videos veröffentlicht, die uns die neuen Möglichkeiten von Gemini und Gemini Live in Android Auto zeigen. Wir haben euch in den letzten Wochen bereits mehrfach die neuen Oberflächen gezeigt und jetzt werden diese endlich mit Leben bzw. Funktionalität gefüllt. Gemini kann sowohl in der schlanken Navigationsleiste am unteren Rand genutzt werden als auch ein eigenes Feld in der Auto-Oberfläche erhalten.

Schaut euch einmal die folgenden Beispielvideos an, die von Google veröffentlicht worden sind und uns zeigen, wo die Reise von Gemini in Android Auto hingehen soll. Auch wenn die Neuerungen nicht ganz so aufregend sind wie sie vielleicht sein könnten, zeigt es doch eher, wie schwach der bisherige Google Assistant gewesen ist, der sehr viele grundlegende Funktionen vermissen ließ.









Gemini merkt sich Informationen und wendet sie an

Der Nutzer teilt Gemini im obigen Beispielvideo mit, dass er einem bestimmten Kontakt stets in spanischer Sprache schreibt und Gemini dies bitte übernehmen soll. Der KI-ChatBot wird sich dies merken und jede diktierte Nachricht automatisch vor dem Versenden in spanisch übersetzen.

Google Maps-Orte entlang der Route finden

Gemini kann auf die aktuelle Navigation zugreifen und auf Nachfrage gezielt Orte entlang der Strecke vorschlagen. Im Beispiel wird nach Taco-Restaurants auf dem Weg gefragt. Gemini schlägt einige vor und kann zusätzliche Informationen geben, wie etwa eine Zusammenfassung aller Bewertungen.

Gemini Live im Auto

Gemini zieht nicht nur in der Standardversion ein, sondern kann auch als Gemini Live im Fahrzeug genutzt werden. Mit diesem erhaltet ihr eine permanente Konversation, ohne dass Gemini jedes Mal erneut angesprochen oder ein Thema genannt werden muss. Vergleichbar mit einem Telefonat, so wie das seit einigen Wochen schon von Android bekannt ist.









Gemini lässt den Google Assistant schnell vergessen

Viele Autofahrer werden sich an den Google Assistant gewöhnt haben und sehr genau wissen, welche Möglichkeiten dieser bietet und wie sich diese herauskitzeln lassen. Oftmals ist eine bestimmte Formulierung notwendig, um zum Ziel zu kommen – in vielen Fällen gibt es dann aber doch eher eine Ablehnung. Mit Gemini soll dies der Vergangenheit angehören. Man möchte eine natürliche Konversation mit dem ChatBot schaffen, bei dem sich die Nutzer keine Gedanken um Grenzen oder bestimmte Schlüsselwörter machen müssen.

Gemini hat ein enormes Potenzial, das zeigt es seit langer Zeit am Smartphone sowie im Web und innerhalb von anderen Produkten. Dass allein diese oben gezeigten drei neuen Auto-Funktionen für Begeisterung sorgen, zeigt damit eher, wie schwach der Google Assistant wirklich gewesen ist. Gut, dass dieser sehr bald abgelöst wird und hoffentlich durch ein zuverlässiges Gemini nachgefolgt wird, das nicht ganz so oft nichts versteht oder gar nicht zur Verfügung steht.

