Gemini Update: Google startet das KI-Modell auf allen Plattformen, optimiert Werbung, enttäuscht Abonnenten

Es geht eine spannende Gemini-Woche vorüber, die uns schon jetzt gespannt auf die nächsten Tage blicken lässt. Denn selbst das Android-Event hat viele Gemini-Ankündigungen gebracht, die in der nächsten Woche vermutlich übertroffen werden. Wir haben euch wie gewohnt auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Gemini war wenig überraschend selbst auf dem Android-Event das große Thema und dominierte mehr als das Betriebssystem selbst. Kommenden Dienstag und Mittwoch wird das zur Google I/O sicherlich noch an Intensität gewinnen. Aber es gab auch Integrationen und Informationen abseits der großen Events, über die wir berichten konnten. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini startet bald für Google TV

Google hat große Pläne mit dem Smart Home und scheint dieses nun rund um das größte Display aufbauen zu wollen, das sich in den meisten Haushalten befindet. Denn Google TV ist das aktuelle Betriebssystem der Wahl und wird schon sehr bald die neue Heimat von Gemini werden. In einer Ankündigung hat man jetzt gezeigt, worauf sich die Nutzer schon in wenigen Monaten freuen können – nämlich auf einen KI-ChatBot inklusive der Möglichkeit, Bilder und auch Medien vorzuschlagen.

Man verwendet für Gemini auf den Google TV Smart TVs eine ganz neue Oberfläche und nutzt die Stärken des großen Fernseher-Displays voll aus. Ich denke, dass das noch sehr viel Potenzial haben kann.

» Das ist Gemini für Google TV Smart TVs









Gemini startet bald mit WearOS 6

Gemini wird auch auf Smartwatches einziehen und dort den Google Assistant ersetzen. Eine erste Ankündigung ist bereits gemacht und Google hat schon die Stärken des KI-ChatBot verraten, der mehr Funktionen als sein Vorgänger bieten wird. Dabei geht es vor allem um die tiefere Integration, den schnelleren Aufruf und die bequeme Nutzung am Handgelenk in natürlicher Sprache.

» Das ist Gemini für WearOS 6 Smartwatches

Gemini startet bald für Android Auto

Gemini wird für Android Auto starten und auch im Fahrzeug auf den Infotainment-Displays den Google Assistant ersetzen. Dort wird dieser einen eigenen Bereich erhalten, kann in natürlicher Sprache genutzt werden, viele zusätzliche Informationen liefern und gar auf die aktive Navigation und andere Bereiche bzw. laufende Apps zugreifen.

» Das ist Gemini Live für Android Auto Infotainment-Systeme

Gemini startet bald mit Android XR Smart Glasses

Auch auf den Android XR Smart Glasses wird Gemini starten und auf diesen eine sehr zentrale Rolle einnehmen, die schon seit längerer Zeit bekannt ist. Jetzt hat man einen Teaser veröffentlicht, der einen sehr baldigen Start für die Smart Glasses ankündigt.

» Google teasert Android XR Smart Glasses mit Gemini an

Gemini optimiert YouTube-Werbespots

Gemini ist nicht nur der KI-ChatBot, sondern auch das gleichnamige und darunter liegende KI-Modell. Dieses dürfte nun wohl die YouTube-Umsätze pushen, denn man hat eine neue Technologie entwickeln, die die Highlight-Momente in Videos herausfinden und genau nach diesen wichtigen Schlüsselmomenten Werbeanzeigen platzieren. In einem Beispiel im verlinkten Artikel ist das bereits zu sehen.

» So soll Gemini jetzt YouTube-Werbespots optimieren









Gemini Live kommt bald zu Google Chrome

Gemini Live wird im Chrome-Browser starten. Das wird niemanden ernsthaft überraschen, bisher hat Google das aber noch nicht offiziell angekündigt. Eine geleakte Folie zeigt jetzt, dass dieser Start schon in wenigen Tagen angekündigt werden und vielleicht auch sehr zeitnah für alle Nutzer ausgerollt werden soll.

» Google bringt Gemini Live in den Chrome-Browser

Google One AI Premium mit Gemini Advanced hat Millionen Abonnenten

Google One hat mittlerweile 150 Millionen Abonnenten und „ein paar Millionen“ sollen davon auch ein Gemini Advanced-Abo besitzen. Allerdings zählen dazu auch alle größeren Google One-Abos sowie die zahlreichen kostenlosen Probe-Abos, die Google sehr großzügig verteilt. Insgesamt kann man beim Blick auf die Zahlen sagen, dass das kostenpflichtige Gemini noch nicht gut ankommt.

» Gemini Advanced in Google One AI Premium hat Millionen Abonnenten

