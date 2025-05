Google Chrome + Gemini Live: Google will das KI-Modell tief in den Browser integrieren – Ankündigung in Kürze

Google wird das KI-Modell Gemini schon sehr bald auf vielen weiteren Plattformen starten und sicherlich auch in der nächsten Woche ein wahres Feuerwerk an neuen Funktionen und Reichweiten-Boosts verkünden. Jetzt geht aus offiziellen Unterlagen hervor, dass schon am Dienstag eine tiefe Integration in den Chrome-Browser angekündigt werden soll. Dieser soll Gemini Live auf den Desktop bringen.



Während das KI-Modell Gemini in Kürze auf allen Android-Plattformen starten wird, war von Google Chrome bisher keine Rede, aber das dürfte sich schon am Dienstag zur Google I/O ändern. Denn aus geleakten Unterlagen geht jetzt hervor, dass Gemini in der Live-Version im Browser starten und diese damit wohl in vollem Umfang auf den Desktop bringen soll. Das wäre sowohl für Gemini als auch für den Chrome-Browser ein Meilenstein.

Der Leak umfasst lediglich die obigen beiden Folien, die im Rahmen des US-Kartellprozesses veröffentlicht wurden. Aus diesen geht hervor, dass man „das beste von Google“ sowie „personalisierte KI-Agenten“ in den Browser bringen will. Im Text klingt es so, als wenn das sowohl für Gemini als auch andere KI-Modelle gilt. In der Grafik ist dann wiederum nur noch von „Googles personalisierten KI-Agenten“ die Rede. Es dürfte sich also wohl nur um Gemini drehen. Betitelt ist der Eintrag mit „I/O 2025“ und damit auch zeitlich für kommenden Dienstag eingeordnet.

Wie eine tiefe Integration von Gemini Live in Google Chrome aussehen könnte, lässt sich bisher noch nicht sagen. Vermutlich wird die bereits verfügbare Gemini-KI in der Seitenleiste deutlich ausgebaut und den Nutzern beim Surfen durch das Web unterstützen. Schon seit dem vergangenen Jahr ist bekannt, dass die Gemini-KI eine Schnittstelle zur Browsersteuerung erhalten wird. Dabei geht es auch um das Verständnis von Webseiten sowie der automatisierten Nutzung von Web-Apps.

Wir dürfen gespannt sein, was da noch so alles kommt. Fraglich allerdings, ob man das Projekt derzeit noch mit voller Kraft fortführt, denn bekanntlich steht der Verkauf des Chrome-Browsers zur Debatte. Ausgerechnet KI-Unternehmen haben großes Interesse, die wohl dieselben Pläne wie Google verfolgen würden.

