Android Flash: Das war Googles Produktfeuerwerk von KI bis XR – alle Ankündigungen aus der Android Show

Gestern Abend lud Google zur großen Android Show, die als Vorab-Event zur Google I/O eine ganze Reihe von Neuerungen rund um Android und dessen Ableger-Plattformen im Gepäck hatte. Natürlich haben wir euch zeitnah über alle Ankündigungen informiert, die doch recht umfangreich ausgefallen sind. Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick über das Livestream-Event, das angenehm kurz und fokussiert gehalten war.



Um aus der kommenden Google I/O wieder eine Gemini I/O zu machen, wurden die wichtigsten Ankündigungen rund um das Android-Ökosystem in diesem Jahr in ein eigenes Event ausgelagert. Wer sich für Android interessiert, konnte gestern Abend beim Android Show Livestream dabei sein und angenehm kompakte Ankündigungen verfolgen. Wir haben euch hier im Blog zeitnah über alles informiert und fassen das Ganze an dieser Stelle noch einmal zusammen.

Google startet Material 3 Expressive Design

Google hat das neue Material 3 Expressive Design offiziell angekündigt und auf vielen Screenshots sowie Videos gezeigt. Wir zeigen euch alle Bilder vom kommenden Design für das Betriebssystem und auch erstes Bildmaterial von den Google-Apps, die entsprechend angepasst worden sind.

Android 16 kommt in wenigen Wochen

Es wurde bestätigt, dass Android 16 im Juni starten wird und somit nicht mehr im Mai parallel zur Android Show und auch nicht zur nächstwöchigen Google I/O starten wird. Ein konkretes Datum gibt es zwar noch nicht, aber die Tipps liegen wohl rund um den 3. Juni.

WearOS 6 mit neuem Design und Gemini

Recht überraschend hat Google bereits das neue WearOS 6 angekündigt, das in diesem Jahr starten und zuerst auf die Pixel Watches kommen soll. Das Smartwatch-Betriebssystem macht einen sehr großen Schritt, der sowohl ein neues Design als auch den KI-ChatBot Gemini im Gepäck hat.

Android Auto erhält Gemini

Auch Android Auto erhält Gemini, das ist seit langer Zeit bekannt und wurde jetzt offiziell angekündigt. Google zeigt während der Präsentation ein langes Hands-on und verrät die Möglichkeiten, die der KI-ChatBot in den Fahrzeugen bieten soll.

Google TV erhält Gemini

Google TV wird den Google Assistant durch Gemini ersetzen und mit diesem ganz neue Möglichkeiten bieten. Denn es sollen nicht mehr nur verbale Antworten gegeben werden, sondern Gemini im Gegensatz zum Assistant die Möglichkeit erhalten, auch Videos und sonstige Medien zusammenzustellen. Es gibt ein Video, das die neue Oberfläche bereits im Einsatz zeigt.

Android erhält neue Sicherheitsfunktionen

Android wird zur Festung und kann die Nutzer mit einer der kommenden Versionen gleich in mehrfacher Hinsicht stärker als bisher schützen. So führt man einen erweiterten Schutzmodus ein, der alle Sicherheitseinstellungen auf den höchsten Stand bringt und bringt außerdem einen neuen Diebstahlschutz auf die Smartphones.

Mein Gerät finden wird zum Google Find Hub

Das Framework „Mein Gerät finden“ wird zum neuen Google Find Hub. Dabei handelt es sich um eine neue Bezeichnung für das globale Gerätenetzwerk, das somit den nächsten Neustart erhält. Später in diesem Jahr sollen außerdem neue Funktionen wie die Unterstützung von UWB, die Verwendung der Satellitenkommunikation und einiges mehr dazustoßen.

Android XR kommt zur Google I/O

Es waren die letzten Sekunden der Android Show, die es noch einmal spannend gemacht haben: Auf der Google I/O in der nächsten Woche sollen erstmals die Smart Glasses an ausgewählte Besucher verteilt werden, um diese auszuprobieren. Es scheint ganz so zu sein, dass man den Start von Android XR inklusive der smarten Brillen mit Gemini dann doch eher auf die große Bühne bringen wollte. Interessanterweise sehen wir im Video auch zum ersten Mal Smart Glasses als Sonnenbrille mit verdunkeltem Display.

