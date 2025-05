Android 16: Google bringt neues Always-on Display für Pixel-Smartphones – inklusive Wallpaper (Video)

Viele Smartphone-Nutzer dürften das Always-on Display verwenden und sich über dieses ständig die wichtigsten Informationen einblenden – vom Akkustand über die Uhrzeit bis zu Icons für Benachrichtigungen. Jetzt hat Google ohne große Ankündigung eine neue Version gezeigt, die auf dem Sperrbildschirm beruht und eine abgedunkelte Version inklusive Hintergrundbild verwendet. Das könnte schon mit Android 16 für Pixel-Nutzer starten.



Das Always-on Display kann sehr praktisch sein, denn es sorgt dafür, dass die Nutzer auch im Standby einige wichtige Informationen vom Smartphone-Display ablesen können. Google hat diesen Bereich in den letzten Jahren nicht wirklich beachtet und hat dafür nun umso mehr die Chance, mit einem kommenden Update einen großen Schritt zu tun. Viele Nutzer dürften sich auf dem konfigurierbaren AoD neben der Uhrzeit auch Benachrichtigungen oder den Akkustand zeigen lassen – aber es geht noch mehr.

Obigen Videoausschnitt hat Google im Rahmen der Ankündigung des Material 3 Expressive Design für Android 16 veröffentlicht, ohne diesen zu kommentieren. Wir sehen ein AoD, das zunächst wie eine abgedunkelte Version des Sperrbildschirms aussieht und sich auch tatsächlich darum handelt. Sowohl auf dem AoD am Anfang als auch auf dem Sperrbildschirm am Ende sind dieselben Elemente an exakt der gleichen Stelle positioniert. Dadurch ergibt sich ein netter Effekt beim Übergang.

Um das zu ermöglichen, rüstet Google das AoD auf und gibt Nutzern erstmals die Möglichkeit, einen Wallpaper zu verwenden. Neben der Uhrzeit lassen sich Wetterinformationen einblenden, direkt darunter folgt eine ausführliche Benachrichtigung über einen anstehenden Termin und sogar eine der neuen Live-Benachrichtigungen mit zusätzlichen Inhalten steht auf dem Always-on Display zur Verfügung. Es ist noch sehr viel mehr Platz, doch durch die Unterstützung eines Hintergrundbilds in dieser Ansicht wirkt die Fläche dennoch nicht vollständig leer.

Weil es keine Ankündigung gegeben hat und obiger Ausschnitt auch nur der Teil eines Videos ist, wissen wir nicht mit Sicherheit, ob es schon mit dem baldigen Start von Android 16 auf den Pixel-Smartphones eingeführt wird.

