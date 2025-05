Gemini Update: Neues KI-Modell, Nutzer wollen kein Abo, Suchmaschinen-Gefahr, Maps und Drive-Integration

Und wieder geht eine Gemini-Woche vorüber, die uns auch diesmal wieder viele interessante Ankündigungen und Neuerungen gebracht hat. Google hat ein neues KI-Modell veröffentlicht, der Absturz der Suchmaschine rückt näher, es gibt neue Integrationen und mehr. Wir haben euch wie gewohnt auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team hat uns in den letzten sieben Tagen wieder viele interessante Entwicklungen gebracht, die wir natürlich hier im Blog wie gewohnt zeitnah veröffentlicht haben. So gab es wieder Integrationen in weitere Apps, Google Maps durchsucht Screenshots, die Nutzer wollen nicht für das Abo bezahlen und mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Maps und Gemini durchsuchen Screenshots

Google Maps hat eine neue Gemini-Integration erhalten, die über die bisherige Funktionalität hinausgeht. So kann man jetzt Screenshots durchsuchen lassen, um diese von der Gemini-KI nach Orten und Adressen scannen zu lassen. Diese können dann ausgewählt und bei Bedarf in Google Maps gespeichert und auch mit anderen Nutzern geteilt werden.

» Google Maps und Gemini durchsuchen jetzt Screenshots

» So funktioniert die Gemini Screenshot-Suche mit Google Maps

Nutzer wollen wohl nicht für Gemini Advanced zahlen

Mit Gemini Advanced lässt sich der Funktionsumfang von Gemini erweitern und viele Limits aufheben. Allerdings sind die Vorteile wohl nicht so wichtig, wie man das bei Google gerne hätte. Denn es ist ganz offensichtlich, dass die breite Nutzerschaft nicht dazu bereit ist, für Gemini Advanced zu bezahlen. Das geht aus den neuen Abo-Zahlen sowie der Abwertung des Premium-Abos hervor.

Ist Google noch eine Suchmaschine?









Ist Google noch eine Suchmaschine?

Die Künstliche Intelligenz sowie die KI-ChatBots sind eine Gefahr für die Google-Suchmaschine, das wissen natürlich auch die Google-Strategen. Daher integriert man nun selbst an allen Stellen die Gemini-KI und folgt damit dem Motto „kill your own cash cow“. Das wirft die Frage auf, ob Google überhaupt noch eine Suchmaschine ist. Selbst Apple spricht von einem Rückgang der Google-Suchanfragen.

» Gemini-KI lässt Bedeutung von Google als Suchmaschine hinterfragen

» Mit der Google-Suchmaschine geht es abwärts

Google I/O wird zur Gemini I/O

Die Google I/O dürfte auch in diesem Jahr wieder ein reines KI-Event werden, wobei sich das natürlich hauptsächlich auf Gemini bezieht. Schon im vergangenen Jahr konnte man von einer Gemini I/O reden und durch die Auslagerung aller Android-Ankündigungen in ein eigenes Android-Event ist nicht zu erwarten, dass das in diesem Jahr anders wird.

» Google I/O wird wohl auch in diesem Jahr wieder zum KI-Event

Google Drive optimiert Gemini-Integration

Google Drive integriert Gemini jetzt noch tiefer in die Oberfläche. In der Seitenleiste gibt es jetzt einen integrierten Gemini-ChatBot, der über Dateien informieren kann, diese analysieren kann und auch als Drag & Drop-Ziel für Dateien aus dem Cloudspeicher verwendet werden kann.

» Gemini zieht umfangreicher in die Google Drive-Seitenleiste ein

Gemini erhält neue Widgets für den Android-Homescreen

Gemini bekommt erstmals ein Widget für den Android-Homescreen. Dieses Widget bringt die wichtigsten Funktionen auf die Android-Startseite und lässt sich beliebig in der Größe anpassen. Je nach Größe werden unterschiedliche Funktionen geboten.

» Google spendiert Gemini neue Homescreen-Widgets

Gemini verzehnfacht Upload-Limit

Gemini erlaubt es jetzt, mehr als eine Datei für die Analyse in den KI-ChatBot hochzuladen. Bisher war das Limit bei 1 und jetzt liegt es bei 10, was bisher nur über Umwege oder unter Android gar nicht möglich gewesen ist. Das ermöglicht die flexible Nutzung mit vielen zusätzlichen Integrationen.

Gemini 2.5 Pro startet für alle Nutzer









Gemini 2.5 Pro startet für alle Nutzer

Überraschend hat Google schon dieser Woche das neue KI-Modell Gemini 2.5 Pro in der I/O Edition gestartet. Der Name sagt schon, dass das eigentlich für die Entwicklerkonferenz Google I/O geplant war, dann aber doch schon vorgezogen wurde, weil man es den Nutzern wohl nicht vorenthalten wollte. Das neue KI-Modell optimiert sowohl das Coding bzw. den Umgang mit Programmiersprachen als auch den Bereich Video. In diesem gibt es mehr Flexibilität und stärkere Erkennungen. Wer möchte, kann das sofort ausprobieren.

» Google startet überraschend Gemini 2.5 Pro für alle Nutzer

