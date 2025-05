Google Maps: Gemini durchsucht eure Screenshots jetzt nach relevanten Orten – neue Funktion für US-Nutzer

Auch in die Kartenplattform Google Maps wird das KI-Modell Gemini und dessen Fähigkeiten immer tiefer integriert. Kürzlich haben die Entwickler eine interessante neue Funktion angekündigt, die sich jetzt bei immer mehr Nutzern zeigt und vielleicht die Reiselust wecken kann: Die App soll alle lokalen Screenshots scannen und nach Orten, Adressangaben oder ähnlichen Dingen durchsuchen.



Bei Google hat man eine hohe Meinung von Screenshots und geht wohl davon aus, dass viele Nutzer solche Bildschirmfoto anfertigen, um wichtige Dinge festzuhalten. Nach dem Update für Pixel Screenshots gibt es jetzt eine neue Funktion für Google Maps, die die lokalen Bilder nach Adressen und Orten durchsuchen soll. Dazu muss Google Maps einmalig die Berechtigung erhalten und anschließend lassen sich die Bilder analysieren, so wie das im folgenden Video gut zu sehen ist.

Es werden Orte und Adressen erkannt, die anschließend auf der Karte markiert werden. Die Funktion führt die Nutzer durch die erkannten Screenshots mit deren Einträgen und lässt ihnen die Wahl zwischen dem Überspringen oder Speichern auf der Karte. Das soll dafür nützlich sein, weil viele Nutzer sich Screenshots von interessanten und schönen Orten anfertigen, die dann aber doch in Vergessenheit geraten. So beschreibt es zumindest die Ankündigung im Google-Blog.

Jetzt ist es ganz einfach, diese Orte im Auge zu behalten, indem ihr einfach Google Maps öffnet. Wenn ihr die neue „Screenshot“-Liste aktiviert, identifiziert Gemini in Google Maps automatisch die in den Screenshots erwähnten Orte. So könnt ihr die gewünschten Orte überprüfen und in einer hilfreichen Liste speichern. Gespeicherte Orte werden auf der Karte angezeigt, und ihr könnt die Liste bei Bedarf ganz einfach mit Partnern und Freunden teilen.

Zunächst wird die neue Funktion nur für US-Nutzer ausgerollt, zeigt sich in diesen Tagen aber auch schon bei ersten Nutzern außerhalb der USA.

[Google-Blog]