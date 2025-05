Pixel Update: So lange gibt es Updates, Google kündigt neues Display an, iPhone-Vergleich und Pixel 9a-Aktion

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns in den letzten Tagen einige interessante Neuerungen und Meldungen rund um die Pixel-Smartphones gebracht. So hat Google einen größeren Displaysprung angekündigt, einen Vergleich mit dem iPhone 16e veröffentlicht und wir zeigen euch die Update-Garantie. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es geht die erste kurze Woche im Mai zu Ende, die uns einige Infos rund um das Pixel-Portfolio gebracht hat. Wir haben euch über die aktuelle Update-Dauer informiert, einen Vergleich zwischen dem Pixel 9a und iPhone 16e sowie das neue Pixel-Display gezeigt. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones: So lange gibt es Updates

Wir zeigen euch, wie lange Google die Pixel-Smartphones noch mit Updates versorgen wird. Zwar habt ihr mit mittlerweile sieben Jahren einen solch langen Zeitraum, dass dieser schlussendlich kaum noch relevant ist, aber dennoch ist es gerade bei älteren Geräten oder beim Kauf eines gebrauchten Smartphones natürlich sehr interessant. Hier findet ihr alle Infos.

» So lange wird Google eure Pixel-Smartphones mit Updates versorgen

Pixel 9a vs. iPhone 16e

Google hat einen eigenen Vergleich zwischen dem neuen Pixel 9a und dem iPhone 16e veröffentlicht. Natürlich ist der Sieger aufgrund der Veröffentlichung im Google Store von Anfang an klar, aber dennoch ist ein interessanter Vergleich, der euch die Verbesserungen und Stärken vor Augen führt. Umgekehrt könnt ihr an den ausgesparten Kategorien – die mutmaßlich das iPhone 16e gewinnen würde – noch sehen, wo Googles Baustellen liegen.

Pixel-Smartphones erhalten Display-Update

Google hat ein neues Display für die Pixel 10-Smartphones angekündigt, das einen normalerweise eher weniger beachteten Wert in Angriff nehmen und deutlich verbessern soll. Mit diesem sollen die Augen geschont werden und nicht mehr so schnell ermüden.

» Google kündigt verbesserte Pixel-Displays an

Pixel 9a Verkaufsstart

Das Pixel 9a ist seit einigen Tagen im Verkauf und konnte von Google mit nur einer geringen Verzögerung in Deutschland gestartet werden. Gleich zum Start bringt man eine Aktion, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Nur noch wenige Tage lang gibt es zusätzlich zum Budget-Smartphone die Pixel Buds A-Kopfhörer. Vergesst auch nicht die Auswahl einer robusten Schutzhülle, die euer neues Smartphone über Jahre kratzerfrei und frei von Schäden halten soll.

» Das ist die Pixel 9a Aktion zum Verkaufsstart

» Das sind robuste Schutzhüllen für das Pixel 9a

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

