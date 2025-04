Pixel-Smartphones: So lange wird Google eure Geräte noch mit Android-Updates versorgen + Pixel Drop

Einer der wichtigsten Pluspunkte der Pixel-Smartphones ist es ohne Frage, dass Google die Geräte für viele Jahre zuverlässig mit Android-Updates versorgt, mit Sicherheitsupdates und auch nach mehreren Jahren noch mit funktionellen Verbesserungen. In diesem Artikel werfen wir mal wieder einen aktuellen Blick auf Googles Update-Garantie und zeigen euch, wie lange euer Smartphone noch aktualisiert werden wird.



Googles Pixel-Smartphones sind mittlerweile über die Tech-Szene hinaus dafür bekannt, zuverlässig, mehrjährig und sehr schnell mit Android-Updates versorgt zu werden. Grundsätzlich gelten diese Argumente schon seit dem Start der Serie und waren schon bei den Ur-Geräten, den Nexus-Smartphones, gegeben – aber natürlich nicht in der heutigen Dimension. Denn im Laufe der Zeit hat Google in puncto Geschwindigkeit, Dauer und auch Umfang nachgelegt.

Die monatlichen Sicherheitsupdates, der schnelle Zugang zu frühen Beta-Versionen, die mehr oder weniger sofortigen Android-Updates sind absoluter Standard bei Google. Vor einigen Jahren kamen dann die starken funktionellen Updates im Rahmen der vierteljährlichen Pixel (Feature) Drops dazu, die mehr als nur ein Highlight sind, sondern tatsächlich oftmals den Unterschied ausmachen können. Mit der Erhöhung des Update-Zeitraums auf ganze sieben Jahre trieb man das dann auf die Spitze.

Bei einer Update-Dauer von ganzen sieben Jahren kann man sicherlich guten Gewissens sagen, dass das Updates für ein Smartphone-Leben lang sind. Denn selbst wenn ihr euer Smartphone sieben Jahre lang nutzen solltet, seid ihr am Ende dieser Laufzeit (mutmaßlich) fast schon froh, endlich guten Gewissens auf ein neues Smartphone umsteigen zu können. Pixel-Käufer wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Denn Google gibt schon rund um den Verkaufsstart ein Update-Versprechen ab, an das man sich bisher auch immer gehalten hat. Schauen wir uns einmal die offizielle Auflistung an.









Pixel 9

Die Pixel 9-Smartphones sind noch die aktuellen Smartphones und werden bis August 2031 rundum mit Updates versorgt. Ein unglaublich langer Zeitraum, der allen Käufern praktisch eine dauerhafte Sicherheit gibt – genau wie beim Pixel 9a. Bei aktuellem Tempo würden im August 2031 bereits die Pixel 16-Smartphones auf den Markt kommen. Nach diesen sieben Jahren wäre es dann ohnehin vielleicht an der Zeit für einen Tausch.

Pixel 8a

Auch das Budget-Smartphone Pixel 8a wird bis 2031 mit Updates versorgt, wenn auch nur bis zum Monat Mai. Rechnet man den Kaufpreis durch die maximale Laufzeit, kommt ein sehr guter Wert heraus, ähnlich wie beim brandneuen Pixel 9a.

Pixel 8

Die Pixel 8-Smartphones sind nach wie vor als aktuelle Geräte zu bezeichnen und waren die ersten, die vom langen Update-Zeitraum profitiert haben. Google wird die achte Generation bis Oktober 2030 mit Updates versorgen.

Pixel Fold

Das Pixel Fold ist das letzte Smartphone, bei dem der Zeitraum zwischen Sicherheitsupdate und Android-Update noch auseinanderklaffte. Zumindest galt das bis zum Update-Upgrade. Jetzt gibt es Updates bis Juni 2028. Das gilt auch für alle folgenden Smartphones in dieser Liste.

Pixel 7a

Das Budget-Smartphone wird noch bis Mai 2028 mit Android-Updates und Sicherheitsupdates versorgt.

Pixel 7

Bei den Pixel 7-Smartphones näherte sich die erste Phase der Lebenszeit schon langsam dem Ende und dann kam die Google-Rettung mit den zusätzlich zwei Jahren. Jetzt werden die Smartphones bis Oktober 2027 versorgt.

Pixel 6a

Das Pixel 6a als eines der populärsten Budget-Smartphones hätte ursprünglich noch bis Juli 2025 bzw. Juli 2027 mit Updates versorgt werden sollen. Jetzt ist es Juli 2027 für beides.

Pixel 6

Bei den Pixel 6-Smartphones gingen in puncto Feature Updates die Lichter bereits aus. Doch dann hat Google sie wieder angeknipst und bietet jetzt noch bis Oktober 2026 Updates.









Was ist mit dem Pixel Tablet?

Manchen Lesern wird vielleicht aufgefallen sein, dass das Pixel Tablet in der Auflistung fehlt. Übrigens ebenso wenig wie die Pixel Watch oder die Pixel Buds. Doch während die Wearables beide auf alternative Plattformen setzen, wird das Pixel Tablet ganz normal mit dem Smartphone-Android versorgt. Allerdings nicht für sieben Jahre, sondern für einen nicht näher definierten Zeitraum. Allerdings muss man auch sagen, dass die Anzahl der verkaufen Pixel Tablets sicherlich überschaubar ist.

Auf diese Betriebssystem könnt ihr euch freuen

Kommen wir zu den Ziel-Versionen für die Smartphones. Schauen wir uns einfach mal an, welche Android-Version ihr mit eurem Pixel-Smartphone Stand Heute erwarten könnt:

Pixel 6: Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7: Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8: Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Das sind wohlgemerkt die garantierten Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Da man erst kürzlich die Update-Dauer vom Pixel 6 bis zum Pixel 7a auf ganze fünf Jahre angehoben hat, wären rein theoretisch auch längere Zeiträume für die aktuellen Smartphones denkbar. Allerdings sind sieben Jahre enorm viel, die mittlerweile die Pixel-Hardware vor Herausforderungen stellen, sodass eine weitere Verlängerung weder zu erwarten noch sinnvoll wäre.

