Pixel-Smartphones: Die Schattenseite der sehr langen Updates – Google beginnt mit Hardware-Optimierung

Google hat die garantierte Update-Dauer der Pixel-Smartphones zuletzt auf ganze sieben Jahre erhöht und bietet damit nach wie vor den längsten Zeitraum in der Android-Welt. Das freut die gesamte Nutzerschaft, bringt aber auch neue Probleme mit sich, die jetzt mit einer Reihe von Maßnahmen angegangen werden sollen. Allen voran die umfangreichen Akku-Optimierungen dürften durch die Verlängerung begründet sein.



Über viele Jahre war es so, dass Android-Nutzer froh sein konnten, wenn ihre Smartphones für zwei Jahre mit Updates versorgt werden – bei einigen wenigen Herstellern und Modellen gilt das auch heute noch. Google ist dem Ganzen mittlerweile zum Glück entwachsen und versorgt die aktuellen Pixel-Smartphones für ganze sieben Jahre zuverlässig mit Android-Updates. Zwar muss man die tatsächliche Umsetzung des Versprechens noch beweisen, doch es gibt eigentlich keinen Grund, ernsthaft daran zu zweifeln.

Damals war es der Fall, dass das Smartphone nach dem Ende der Software-Updates meist noch eine akzeptable Hardware besaß, für die es eigentlich zu schade war, sie tief in die unterste Schublade zu legen und zu vergessen. Das Gerät war in Ordnung, aber die Software veraltete. Heute ist es genau umgekehrt: Mit sieben Jahren Updates kann man tatsächlich von „lebenslangen Updates“ sprechen, denn die Gesamtheit der Hardware hält nicht so lange durch – das gilt vor allem für den Akku. Heute ist die Software auf dem neuesten Stand und die Hardware veraltet.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass Google mittlerweile vom Akku als „Verschleißteil“ spricht und verkündet, dass dieser nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden sollte. Vor einigen Jahren haben Akkus natürlich ebenfalls abgebaut, aber ans Ende ihrer Lebenszeit kamen sie meist gar nicht. Heute spielt das hingegen eine wichtige Rolle und schafft somit auch für Google ganz neue Probleme.









Google arbeitet an langlebiger Hardware

Ich hatte hier im Blog bereits zusammengestellt, wie Google die Akkus der Pixel-Smartphones optimiert und dabei leider den Weg geht, die Akkuleistung aller Smartphones zu senken. Man beginnt quasi mit einem deutlich früheren Verfall, der dafür aber langsamer abläuft als es der natürlich-technische Prozess verursachen würde. Das Ziel ist dasselbe, aber die Verfallskurve sieht anders aus.

Aber es ist nicht nur der Akku, sondern natürlich muss auch die weitere Hardware plötzlich 3x so lang halten wir zuvor. Das fängt schon beim Display an, geht über die Speicher bis zur äußeren Hülle. Alles muss äußerst robust sein, äußerst langlebig, über die Jahre gesehen enorme Belastungen aushalten und darf auch nicht veralten. Vielleicht setzt man auch aus diesem Grund auf Kontinuität bei der Pixel-Kamera. Es soll so viel wie möglich aus der Hardware herausgequetscht werden, um auch nach einem halben Jahrzehnt nicht als hoffnungslos überaltert zu gelten.

Ich denke, dass Google insgesamt einen sehr guten Job darin macht, die Langlebigkeit der Smartphones zu forcieren. Mit sieben Jahren Android-Updates ist das Maximum sicherlich erreicht. Längerlebige Hardware ist ebenfalls sehr zu begrüßen und freut sowohl die Geldbörse als auch die Umwelt. Die Verlagerung von Updates aus dem Betriebssystem-Kern in Richtung Layer-Architektur, Play Services und Apps tut ihr übriges, um vielleicht noch etwas länger mit neuen Features glänzen zu können.

Jetzt muss der restliche Android-Markt nur noch mitmachen…

