Pixel Update: Überraschendes Feature Drop, neue Pixel 10-Leaks, Akkuleistung sinkt & Pixel 9a Teardown

Es geht wieder eine Pixel-Woche im Monat April vorüber, die uns viele Informationen zu den kommenden Pixel 10-Smartphones gebracht hat, einen ersten Einblick in das Pixel 9a, wir haben über die von Google gesenkte Akkuleistung berichtet und natürlich auch über das überraschende Pixel Feature Drop. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Google wird schon in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, die sich jetzt immer häufiger bei den Leakern zeigen und viele Informationen von sich verraten. Wir haben euch in den folgenden Artikeln bereits alle Bilder der Smartphones zusammengestellt, verraten die ersten Spezifikationen und blicken besonders auf die Kamera, den neuen Tensor-SoC und auch schon auf die Preisgestaltung der kommenden Smartphones. Schaut mal in den folgenden Artikeln herein.

» Viele Renderbilder und Details zu den Pixel 10-Smartphones

» Viele Neuerungen bei den Pixel 10-Smartphones

» Das sollen die Pixel 10-Smartphones kosten









Google senkt Akkuleistung der Pixel-Smartphones

Google bringt ein Update, das die Akkuleistung aller Pixel-Smartphones schrittweise senkt. Bei allen neuen Generationen ist das ein festes Verhalten ohne Möglichkeit zum Abschalten, während es für ältere Geräte noch optional ist. Hier findet ihr alle Infos zu dieser Abschaltung und wir philosophieren darüber, ob Google es vielleicht etwas mit den Optimierungen übertrieben hat.

» So senkt Google die Akkuleistung der Pixel-Smartphones

» Übertreibt Google es mit der Akku-Optimierung der Pixel-Smartphones?

Pixel 9a im Teardown

Das Pixel 9a ist in die Hände von Schraubern gelangt, die das Smartphone bereits zerlegt haben. Hier findet ihr den Pixel 9a Teardown als Video, der auch zwei kleine Überraschungen bereithält.

» Googles neues Pixel 9a im ersrten Teardown zeigt Reparierbarkeit

Pixel Watch Update

Google hat ein Update für die Pixel Watches veröffentlicht, das neben dem aktuellen Update auch eine Reihe neuer Funktionen auf die Smartwatches bringt. Neu ist unter anderem Loss of Pulse sowie die Scam-Erkennung.

» Google veröffentlicht neues Update für alle Pixel Watches

» Pixel Watch erhält neue Scam-Warnung

Pixel-Roadmap für die nächsten drei Jahre

Ein Leaker hat jetzt die Roadmap für die Pixel-Smartphones der nächsten drei Jahre in die Hände bekommen. Wir zeigen sie euch und listen auf, welche Pixel-Smartphones bis in das Jahr 2028 auf den Markt kommen solle und mit welcher Preisgestaltung Google plant.

» Diese Pixel-Smartphones wird Google bis 2028 auf den Markt bringen









Überraschendes Pixel Feature Drop bringt Gemini-Update

Google hat überraschend ein Pixel Feature Drop veröffentlicht, mit dem wir in diesem Monat nicht gerechnet hätten. Es bringt die neue Gemini Live-Integration und den kostenfreien Zugang für die Pixel 9-Smartphones. Alle Informationen dazu findet ihr in den folgenden beiden Artikeln.

» Google veröffentlicht überraschendes Pixel Feature Drop mit Gemini

» Das steckt im neuen Pixel-Update für den Monat April

