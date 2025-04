Google Keep: Neue Widgets für die Notizen-App werden jetzt ausgerollt – bringen größere Flächen (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep bietet den Nutzern verschiedene Inhaltstypen, mit denen die Informationen hinterlegt werden können – von der Notiz über die Liste bis zur Zeichnung. Jetzt will man die Auswahl weiter beschleunigen und rollt anlässlich dessen nicht nur den neuen App-internen Button, sondern auch neue Homescreen-Widgets für alle Nutzer aus. Diese orientieren sich an den modernen Design-Richtlinien.



Bei Google spielen die Widgets jetzt wieder eine wichtige Rolle und im Zuge des neuen Fokus für die Homescreen-Inhalte erhält jetzt auch Google Keep neu designte Widgets. Diese ändern zwar nicht am Funktionsumfang, haben im Vergleich zu den vorherigen Versionen aber doch an einigen Stellen Veränderungen erhalten, die als Modernisierung bezeichnet werden. Hauptsächlich geht es darum, die verwendete Fläche vollständig auszufüllen, Buttons zu vergrößern und durch Umrandungen auch sichtbarer zu machen. Auf den folgenden Screenshots seht ihr links die alte und rechts das neue Design.

Wie ihr auf obigen Bildern erkennen könnt, wachsen die Widgets und deren Inhalte doch recht deutlich in der Größe – hauptsächlich in der Höhe. Das lässt das Widget zwar insgesamt sehr gestreckt wirken, dürfte die Homescreens aber wohl besser ausfüllen und durch die vergrößerten Touchziele auch die Nutzung vereinfachen. Normalerweise hat man auch nicht den direkten Vergleich mit der schlanken Version, sodass es dann wahrscheinlich gar nicht mehr so aufgeblasen wirkt.

Auch die nächsten Widgets im Leistenformat mit den Buttons zur Erstellung neuer Inhaltstypen wachsen in der Höhe, wobei es hier nicht nur die Umrandung trifft, sondern auch die Icons und Buttons selbst. Jedes Icon hat jetzt seinen eigenen Rahmen, hebt sich damit stärker vom Rest ab und vergrößert dadurch ebenfalls die zur Verfügung stehende Touchfläche. Zur Auswahl stehen auch in der neuen Variante die Funktionen zum Erstellen einer neuen Notiz, einer Checkliste, einer Audionachricht sowie einer Zeichnung oder zum Upload des Kamerabilds.

Zuletzt sehen wir das blumenförmige Widget, das wie kein Zweites für das Material You-Design steht und ebenfalls in der Größe gewachsen ist. Auf zusätzliche Umrandungen hat man aufgrund der größeren Abstände der Icons in diesem Fall verzichtet, weil sich das mit dem Grunddesign womöglich nicht vertragen hätte. Die neuen Widgets werden in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und sollten sich jetzt auf allen Android-Homescreens zeigen.

» Google-Startseite: Discover Feed und ‚auf einen Blick‘ kommen auf den Desktop – Google zeigt es offiziell

» Google Docs & Gemini: Audio Overview startet für erste Nutzer – fasst Dokumente zu Podcasts zusammen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!