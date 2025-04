Google Docs & Gemini: Audio Overview startet für erste Nutzer – fasst Dokumente zu Podcasts zusammen

Innerhalb der Workspace-Umgebung ist die Gemini-KI längst auch in Google Docs eingezogen und gibt den Nutzern Hilfestellungen beim Verfassen von Texten, verfeinern von Inhalten und weiteren Dingen. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die sowohl den Erstellern eines Dokuments als auch möglichen Empfängern zugutekommt: Das von NotebookLM bekannte Audio Overview erstellt eine Inhaltsangabe in Podcast-Form.



Eines der Highlights von NotebookLM ist ohne Frage die Audio Overview-Funktion, die aus den zusammengestellten Inhalten einen informativen Podcast erstellen. In diesem unterhalten sich zwei Personen über die Inhalte und sollen diese auf informative und unterhaltsame Art näherbringen. Offenbar ist dieses Feature sehr populär, denn erst vor wenigen Wochen hat man die Audio Overviews zu Gemini gebracht und jetzt startet die nächste Erweiterung.

Jetzt startet die Audio Overview-Funktion für Google Docs. Mit dieser können Nutzer jetzt eine Audio-Ausgabe des Dokuments anfordern. Diese kann sowohl in Form eines Vorlesens als auch mit Audio Overview erstellt werden. Das Vorlesen tut genau das, was ihr erwartet. Audio Overview wirft die Künstliche Intelligenz an und erstellt nach einer kurzen Wartezeit den fertigen Podcast mit der thematischen Unterhaltung.

Wurde eine solche Audioversion erstellt, ist diese durch einen entsprechenden Button über dem Inhalt des Dokuments ersichtlich. Abspielen lässt es sich sowohl vom Ersteller des Dokuments als auch von allen Nutzern, die Zugriff darauf haben. Ob Änderungen am Dokument auch automatisch eine Anpassung der Audiospur mit sich bringen, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Die neue Funktion startet jetzt für erste Nutzer und soll im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer des Workspace Alpha-Programms angeboten werden. Bis zum breiten Rollout für alle Nutzer wird es vielleicht noch etwas dauern, aber auch dieser ist aufgrund der breiten Verfügbarkeit von Audio Overview innerhalb von Gemini sicherlich für alle Nutzer geplant.

