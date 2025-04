NotebookLM: Google kündigt eine neue Android-App an – erster Gemini-Ableger zur mobilen Dokumentanalyse

Googles starke KI-Plattform NotebookLM hat in den letzten Wochen viele große Updates bekommen und dürfte eine wachsende Zahl von Nutzern mit den Dokumentfunktionen begeistern. Jetzt hat Google eine neue NotebookLM-App angekündigt, die den Schwung mitnehmen und die einfache Nutzung auf Smartphones ermöglichen soll. Das könnte gerade unter Android eine zentrale Anwendung für den digitalen Alltag werden.



Wenn es so etwas wie einen heimlichen Star unter den Gemini-Funktionen gibt, dann ist es NotebookLM. Die Plattform mit dem für Google-Verhältnisse sperrigen Namen hat zuletzt sehr viele Updates bekommen, hat den Funktionsumfang weiter wachsen lassen und soll es den Nutzern ermöglichen, größere Informationsmengen auf Basis von Dokumenten, Medien oder Quellen aus dem Web zu verwalten, analysieren und auch damit zu arbeiten. Dennoch hatte ich die App aufgrund der Positionierung sowie des Gemini-Nachbaus auch schon als Wackelkandidat eingestuft.

Jetzt hat Google den nächsten Schritt angekündigt, der die Zielgruppe stark erweitern könnte: Denn die bisher nur am Desktopbrowser optimal nutzbare Anwendung soll sehr bald eine eigene App erhalten. Die Rede ist lediglich von „an app is coming soon“, wobei es leider keine weiteren Details gibt. „Coming soon“ war bei Google schon mehrere Monate entfernt, manchmal aber auch noch am selben Tag, also lässt sich daraus nichts ableiten. Um was für eine Art App es sich handeln soll, hat man ebenfalls nicht verraten.

Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der NotebookLM-App um eine native Anwendung für Android und iOS handeln wird, die wie gewohnt installiert, abgelegt und genutzt werden kann. Eine Web-App oder gar Desktop-App wäre ungewöhnlich und steht grundlegend per Nutzung als Progressive Web App ohnehin schon zur Verfügung. Dennoch wäre eine Anwendung für den Desktop sicherlich interessant, denn dieser dürfte bei den meisten Nutzern nach wie vor die Nummer-1-Plattform zur Verwaltung von Dokumenten sein.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine tiefere Integration von Google Drive, das von den Nutzern häufig als Dokumentablage verwendet wird. Bisher sind die beiden Dienste vollständig voneinander abgeschottet, was für die einzelnen Positionierungen sinnvoll ist, es den Nutzern aber manchmal auch unnötig kompliziert macht. Wir dürfen also auf die NotebookLM-App und deren Funktionsumfang gespannt sein. Es wäre die erste App eines Gemini-Ablegers nach dem KI-ChatBot selbst.

» NotebookLM: Gemini startet neue Discover-Funktion für alle Nutzer – sucht für euch nach Dokumenten im Web

» NotebookLM: Gemini startet neue Zufallsfunktion für Inhalte – so könnt ihr euren Wissensschatz erweitern

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!