NotebookLM: Gemini startet neue Discover-Funktion für alle Nutzer – sucht für euch nach Dokumenten im Web

Mit der Web-App von NotebookLM hat das KI-Modell Gemini ein sehr praktisches Tool zur Analyse, Bearbeitung und Verwendung von Dokumenten im Portfolio, das zuletzt eine ganze Reihe von neuen Features erhalten hat. Jetzt gibt es das nächste große Update, das den Einsatzbereich der Plattform faktisch deutlich erweitert: Eine neue Discover-Funktion kann selbstständig nach Informationen im Web suchen.



Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, kann mit NotebookLM sehr effektiv arbeiten und auch größere Datenmengen in multiplen Dokumenten analysieren und verarbeiten. Bisher ist es so, dass die Datenbasis vom Nutzer hochgeladen und in Form von externen Links hinzugefügt werden muss. Mit einer neuen Funktion, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird, ist das nicht mehr unbedingt nötig. Denn Discover sucht selbstständig nach Informationen im Web.

Die neue Funktion findet sich hinter dem Discover-Button, der direkt neben dem Hinzufügen-Button in der linken Seitenleiste positioniert ist. Das Ganze funktioniert dann wie eine Art Websuche für Dokumente, vielleicht vergleichbar mit dem altehrwürdigen Google Scholar. Gebt einfach das gewünschte Thema mit einer beliebig umfangreichen Beschreibung ein und NotebookLM wird bis zu zehn Quellen heraussuchen. Diese können auf Knopfdruck in den Arbeitsbereich hinzugefügt werden.

Statt also wie bisher bei Bedarf nach Informationen zu suchen, diese herunterzuladen und dann bei NotebookLM wieder hochzuladen, kann das in der neuen Variante entfallen. Die externen Dokumente unterscheiden sich nicht von den eigenen Dokumenten, was für den Nutzer sicherlich sehr bequem ist. Wie das in puncto Nutzungsrechte für die Dokumente aussieht, ist dann natürlich wieder eine andere Frage – aber das ist bei der Künstlichen Intelligenz bekanntlich ohnehin ein großes Thema.

Und wem partout kein Thema einfällt, aber dennoch NotebookLM einmal ausprobieren möchte, kann die neue ‚I am feeling curios‘-Funktion suchen, bei der NotebookLM nach einem zufälligen Thema sucht und euch darüber informiert.

