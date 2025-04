Google Fotos & Gemini: Die erste KI-App startet für einige Nutzer – durchsucht eure Fotos per Prompt

Schon seit längerer Zeit ist eine Form des KI-ChatBot Gemini in der Fotoplattform Google Fotos integriert und unterstützt die Nutzer dabei, passende Aufnahmen in der eigenen Galerie aufzuspüren. Kürzlich hat man die Integration zurückgefahren und scheint diese jetzt an anderer Stelle wieder hochfahren zu wollen: Mit der neuen Google Fotos Gemini-App können ausgewählte Nutzer nun ihre Fotos durchsuchen.



Gemini und Google Fotos werden seit dem vergangenen Jahr über zwei Brücken verbunden: Zum einen über die KI-Suchfunktion Ask Photos in Google Fotos sowie über die Google Fotos-Erweiterung in Gemini. Weil Erstes erst vor wenigen Wochen stark zurückgefahren wurde, verlagert sich das Ganze jetzt direkt in den Gemini-ChatBot. Ab sofort haben eingeladene Nutzer (die bisher auch schon auf „Ask Photos“ zugreifen konnten) die Möglichkeit, Gemini direkt nach ihren Fotos zu fragen, ohne die Erweiterung „@Google Photos“ direkt ansprechen zu müssen.

Stattdessen können Nutzer Gemini einfach mitteilen „zeige mir meine Fotos von Alex“, „zeige mir meine Fotos von Halloween“ oder „zeige meine Fotos von Landschaften“. Ist die Fotos-Erweiterung aktiv, wird diese automatisch von Gemini angesprochen. Das ermöglicht eine natürlichere Konversation und sorgt spätestens mit dieser Integration dafür, dass Google Fotos für Gemini-Nutzer zum absoluten Standard wird. Eine alternative Fotos-App lässt sich nicht auswählen.

Interessanterweise passt das gut in das Konzept der kürzlichen Umbenennung der Erweiterungen in Apps. Ich hatte kürzlich erst darüber spekuliert, dass die Gemini KI-Apps langfristig die Android-Apps ablösen und diese neuen Funktionen zielen genau in diese Richtung. Es wird noch ein sehr weiter Weg sein, aber wenn Nutzer viele Aufgaben per Gemini erledigen können und damit vielleicht schneller zum Ziel kommen als mit der manuellen Bedienung der App, könnte das schnell viele Fans gewinnen.

Die direkte Ansprache von Google Fotos bleibt auch weiterhin möglich und auch die Ask Photos-Integration in Google Fotos wird wohl auf dem niedrigeren Niveau bestehen bleiben. Dennoch zeigt sich damit erneut, dass Google nun viele KI-Funktionen aus anderen Apps in Gemini integriert und den KI-ChatBot inklusive der Live-Komponente tiefer in den Alltag der Nutzer drängen möchte.

