Google Keep: Neue Navigation wird jetzt für alle Nutzer ausgerollt – FAB mit Inhaltsauswahl (Screenshots)

Mit der Notizen-App Google Keep haben die Nutzer viele Möglichkeiten zur Erstellung unterschiedlicher Inhaltstypen, wobei der reine Text sowie die Liste sicherlich dominieren. Weil es vor einigen Monaten eine Veränderung gegeben hat, die nicht bei allen Nutzern gut angekommen ist, wird jetzt ein erneutes Update für die Navigation innerhalb des FAB ausgerollt: Das Erstellen von Text wird zum Standard.



Vor einigen Monaten hat die Notizen-App Google Keep eine ganz neue Navigation erhalten, mit der sich die einzelnen Inhaltstypen erstellen lassen. Gab es zuerst eine vollständige Auflistung aller Typen, wechselte man diese zu einem FAB (Floating Action Button), der zuerst ein Menü mit den einzelnen Typen zur Auswahl bot. Das funktionierte recht gut, verdoppelte aber die Anzahl der notwendigen Schritte für das Erstellen einer Textnotiz. Daher wurde schon kurz darauf durch eine neue Option zurückgerudert.

Jetzt gibt es das nächste Update für den FAB, mit dem man wohl das Beste aus beiden Welten kombinieren möchte und zumindest den reinen Textnutzern entgegenkommt: Ein Tap auf den Button öffnet jetzt wieder sofort die Notizenfunktion für reinen Text, ohne dass sich das dazugehörige FAB-Menü öffnet. Dieses lässt sich jetzt durch einen langen Tap auf den Button erreichen und klappt dann wie eine Art Kontextmenü nach oben auf.

Wer den Weg über den langen Tap nicht gehen möchte, kann auch wie bisher die Textnotiz erstellen und innerhalb derer den Inhaltstyp wechseln. Es gibt also weiterhin zwei Wege, wobei das lange Drücken des FAB weniger Schritte und sicherlich auch weniger Zeit benötigt. Und wer weiterhin die alte Variante mit dem Standard-Kontextmenü haben möchte, kann dies in den Einstellungen festlegen (siehe obiger Screenshot).

Eine weitere Variante ist die Nutzung des Google Keep Homescreen-Widgets, das in diesen Tagen ein neues Design erhält und bei diesem ebenfalls das Erstellen einer Textnotiz als Hauptfunktion in den Mittelpunkt stellt.

» Google Keep: Notizen-App erhält neues Homescreen-Widget – bringt jetzt größere Icons (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!