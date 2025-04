Google Keep: Notizen-App erhält neues Homescreen-Widget – bringt jetzt größere Icons (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep umfasst seit langer Zeit auch ein Homescreen-Widget, mit dem sich die wichtigsten Funktionen zur Erstellung neuer Inhalte in kompakter Form auf dem Android-Homescreen ablegen lassen. Jetzt erhält das Widget ein neues Design, das sich an den aktuellen Material You-Richtlinien orientiert, dadurch aber auch leider etwas von der bisher recht dezenten Darstellung verliert.



Mit dem Homescreen-Widget der Notizen-App Google Keep lassen sich neue Inhalte direkt vom Startbildschirm aus erstellen. Ein Tap auf das entsprechende Symbol und die App startet mit der ausgewählten Eingabeform. Zur Wahl steht die Erstellung einer normalen Notiz mit dem Plus-Icon, einer Liste mit dem Haken-Icon, einer diktierten Notiz mit dem Mikrofonsymbol, einer Zeichnung mit dem Stift-Symbol sowie das Hochladen eines Fotos mit dem Kamera-Icon.

Jetzt erhält das Widget ein neues Design, das in der Vorschau beim Hinzufügen eines Widgets bereits zu sehen ist. Oben seht ihr die aktuelle Version und darunter die neue Variante. Funktionell sowie an der Auswahl der Symbole und Verknüpfungen gibt es keine Änderungen, dafür aber in der Darstellung. Denn statt wie bisher eine recht dezente Reihe zu bilden, werden die einzelnen Icons nun mit einem Button umgeben und über die gesamte Höhe gezogen.

Das kann man schick finden und es entspricht auch dem aktuellen Material You-Design von Android, aber im direkten Vergleich bin ich vermutlich nicht der einzige, der die ältere Variante schicker und für den Homescreen geeigneter hält. Zwar hat Google mittlerweile damit begonnen, das Material You-Design in seiner schieren Größe etwas zurückzufahren, aber das Keep-Team hat diese großen Icons erst jetzt übernommen.

Das neue Widget wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt und sollte sich somit sehr bald auf allen Android-Homescreens zeigen.

[9to5Google]

