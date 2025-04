Gemini Live: Neue Talk about-Funktion startet für alle Nutzer; über Bilder, Videos oder Dokumente unterhalten

Das KI-Modell Gemini besitzt seit jeher große Stärken im visuellen Bereich und jetzt werden diese auch zunehmend in den Produkten genutzt. Nach dem breiten Start von Gemini Live wird jetzt Gemini Live Talk about für alle Nutzer ausgerollt. Dieser Modus ermöglicht es, sich mit Gemini über Bilder, Dokumente oder gar YouTube-Videos in Form einer Live-Konversation zu unterhalten.



In diesen Tagen startet Gemini Live Astra als visueller Ableger der Live-Komponente, die es allen Nutzern ermöglichen wird, den Displayinhalt oder das Kamerabild freizugeben und sich mit Gemini darüber zu unterhalten. Das baut auf der Live-Konversation auf, die vor einiger Zeit mit „Gemini Live Talk about“ einen dazwischen liegenden Modus erhalten hat. War dieser zunächst nur für Pixel-Nutzer freigeschaltet, kommt es jetzt zu allen Nutzern.

Während ihr euch bisher mit Gemini nur per Sprache unterhalten konntet, lassen sich mit dem neuen Feature auch Medien hinzuziehen. Dazu gehören Bilder in einem nahezu beliebigen Format, der Upload von Dateien in den Formaten PDF, TXT, DOC, RTF oder diverse Notizenformate aus externen Apps sowie Videos in Form von YouTube-Links. Diese Videos können bis zu zwei Stunden lang sein und werden von Gemini sofort oder Live beim Abspielen verarbeitet.

Damit dürfte Gemini Live dann so langsam alle Möglichkeiten eines Smartphones abdecken: Sprache, Text, Bilder, Videos, Dokumente, Displayfreigabe und Kamerafreigabe. Allesamt haben den Live-Charakter und ermöglichen es euch, mit Gemini über die Inhalte zu quatschen, so als wenn es eine reale Person wäre. Wer es etwas eiliger hat und nur eine schnelle Zusammenfassung möchte, kann sich diese ebenfalls in Form von Text oder per Audio Overview als Podcast generieren lassen.

Die bisher nur für Pixel- und Samsung-Nutzer exklusive Funktion wird jetzt für alle Nutzer kostenlos angeboten. Der Rollout hat Ende vergangener Woche begonnen und sollte schon abgeschlossen sein.

