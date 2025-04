Pixel 9a: Googles neues Smartphone im Teardown – erstmals mit Kühlkammer + leicht zu reparieren (Video)

In genau einer Woche wird Google hierzulande das Pixel 9a auf den Markt bringen, dessen Verkaufsstart sich aufgrund einer passiven Komponente verschoben hatte. Obwohl dadurch auch die Reviewer ihre Berichte zurückhalten mussten, wurde am Wochenende der erste Teardown veröffentlicht. Im Video ist das Innenleben des Smartphones zu sehen, bei dem es einige Änderungen gegeben hat.



Es gehört zu den normalen Testbereichen nach dem Start eines neuen Smartphones, das dieses von Reviewern nicht nur oberflächlich unter die Lupe genommen wird, sondern auch die inneren Werte eine Rolle spielen. Jetzt haben die Bastler von PBKReviews das Pixel 9a noch vor dem Verkaufsstart in die Hände bekommen und wie gewöhnlich zerlegt. Das Ziel ist es, neue Komponenten zu entdecken, ungewöhnliche Anordnungen, spezielle Techniken oder weitere Überraschungen. Zumindest eine hat es gegeben.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, lässt sich das Smartphone mit etwas Aufwand und speziellen Werkzeugen zerlegen, ohne dass es dauerhafte Beschädigungen gibt. Dabei geht es vor allem darum, dass sich nach dem Ausbau einiger Komponenten auch das Display wechseln lässt. Das soll wohl einfacher sein als bei anderen Smartphones, weil nur die Oberseite entfernt und ein paar Kabel sowie Schrauben gelöst werden müssen. Eine weitere Zerlegung des darüberliegenden Aufbaus ist nicht notwendig.

Der Akku wird beim neuen Modell von nur einer einzigen Schraube gehalten und hat einen sogenannten Pull Tab, also eine Lasche zum Herausheben, sodass sich die Batterie des Smartphones sehr leicht wechseln lässt. Zur Kühlung kommt eine Dampfkammer aus Kupfer zum Einsatz, was Google zum ersten Mal beim Pixel 9 Pro verbaut hatte. Eine weitere Sicherheit gibt es bei den Mikrofonen, denn diese sind so tief verbaut, dass ein versehentliches Einstecken des SIM Tool diese nicht erreichen kann.

Große Überraschungen brachte der Teardown nicht hervor, lediglich die Neuerungen beim Akku und den schnellen Displaytausch, aber es gibt keine versteckten Komponenten, keine auffälligen Bauteile und glücklicherweise auch keine Fails, die die Nutzung oder Reparatur erschweren könnten. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann das Smartphone ab kommendem Montag auch in vielen europäischen Ländern käuflich erwerben.

