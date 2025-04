Pixel 10: Google fährt Kamera-Ausstattung zurück – neues Smartphones setzt auf Pixel 9a-Setup (Leaks)

Nur wenige Monate nach der Präsentation des Pixel 9a wird Google mutmaßlich im August die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die in diesen Tagen die ersten handfesten Informationen bekannt geworden sind. Wir haben euch bereits über die Kamera-Ausstattung der kommenden Smartphones informiert und diese zeigt eine interessante Annäherung des Pixel 10 an das Pixel 9a.



Schon aus den ersten geleakten Renderbildern ist hervorgegangen, dass Google dem Pixel 10 ein neues Kamera-Setup spendiert, das sich nach den damaligen Infos nur dadurch unterschied, dass erstmals eine Telephoto-Kamera für den Zoom verbaut wird. Doch das ist nicht der einzige Unterschied, denn wie die vor wenigen Stunden geleakte neue Kamera-Ausstattung der Pixel 10-Smartphones zeigt, wird man bei der Ultrawide-Kamera einen massiven Rückschritt von 48 Megapixel auf nur 13 Megapixel machen. Kaum zu erwarten, dass das nicht sichtbar sein wird.

Offenbar ist es so, dass das Pixel-Team den Preis für die Zoom-Kamera wieder herausholen und dabei an einer anderen Stelle der Kamera-Ausstattung sparen muss. Natürlich kennen wir die Kalkulationen im Hintergrund nicht, aber wenn man den Preis der Telephoto-Lens nicht auf das Gesamt-Smartphone draufschlagen und dieses damit verteuern will, ist das wohl der einzige Weg. Glücklicherweise bleibt die Hauptkamera unangetastet und wird mit demselben Modell wie im Vorjahr verbaut.

Annäherung an das Pixel 9a

Interessanterweise hat das Pixel 10 damit dieselbe Kamera-Ausstattung wie das Pixel 9a. Die Hauptkamera und die Ultrawide-Kamera sind dieselben Modelle mit den denselben Leistungsdaten, sodass die Zoom-Kamera den einzigen Unterschied bildet. Weil das Pixel 9a auch in puncto weiterer Ausstattung ein attraktives Smartphone ist, wird es interessant sein, wie Google das neue Smartphone gegenüber des Budget-Ablegers der Vorgeneration promoten will.

Für das Standardmodell der Pixel-Smartphones wird es schwer, zwischen dem wenige Monate zuvor erschienen Budget-Ableger und den Pro-Smartphones zu bestehen und eine Balance zu finden, die weder die Geräte nach oben noch nach unten oder gar sich selbst kannibalisiert. Wir dürfen auf die weitere Ausstattung gespannt sein, über die wir sicherlich in den nächsten Wochen in schöner Regelmäßigkeit von den Leakern versorgt werden.

» Pixel 10-Smartphones: Das ist die Kamera-Ausstattung der neuen Google-Geräte – Stillstand und Rückschritte

[Android Authority]

