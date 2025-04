Android: Google Discover Space erhält viele neue Inhalte – soll Nutzer jetzt noch vor den Schlagzeilen informieren

Auf vielen Smartphones befindet sich der Google Discover Feed am linken Rand der Homescreens und hat hauptsächlich die Aufgabe, die Nutzer mit interessanten, personalisierten und aktuellen Schlagzeilen aus dem Web zu versorgen. Jetzt zeigt sich bei vielen Nutzern ein erweitertes Space-Widget, das sich noch über diesem Stream befindet. Darin befinden sich Informationen zum Wetter, Finanzen, Sport, Updates aus der Websuche, Fernsehen und mehr.



Der Discover Feed ist schon seit langer Zeit ein fester Bestandteil vieler Launcher und dürfte auch für sehr viele Nutzer eine Anlaufstelle für aktuelle Meldungen oder auch ein wenig Unterhaltung sein. Google experimentiert aber auch schon seit längerer Zeit mit zusätzlichen Inhalten, wobei sich das Widget zwischen Suchfeld und Schlagzeilen etabliert hat, in dem das Wetter sowie möglicherweise verfolgte Aktienkurse zu finden sind. Jetzt wird dieses ausgebaut.

Bei vielen Nutzern finden sich jetzt zusätzliche Inhalte in diesem Widget, das zwar weiterhin auf eine Karussell-Darstellung mit seitlichem Scrollen setzt, aber dennoch durch das Update mehr Platz an der Oberfläche einnimmt. Zu den Inhalten, die derzeit von den Nutzern erspäht werden, zählen neben dem Wetter und den Aktienkursen jetzt auch die Luftqualität, weitere Finanznachrichten, Inhalte aus den Bereichen Shopping und Sport, Updates zu vergangenen Suchanfragen, Informationen zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Infos aus Film und Fernsehen sowie sogar kleine Spiele.

Es ist recht eindeutig, dass man den Aufenthalt der Nutzer in diesem Feed mit diesen Inhalten steigern möchte und vielleicht durch die zahlreichen Zusatzinhalte auch die Rate der Aufrufe erhöhen möchte. Vieles findet sich auch in anderen Apps, aber in gebündelter Form hatte Google so etwas schon seit langer Zeit nicht mehr angeboten. Das geht vielleicht ein bisschen in Richtung des damaligen Google Now, das zwar längst vergessen ist, aber nach wie vor einige trauernde Fans haben dürfte. Mit dem Google Assistant hatte man Ähnliches versucht, aber nie geschafft, zu Gemini passt es wohl nicht.

Die neue Oberfläche von Google Discover zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern, ist bisher aber noch nicht für alle ausgerollt worden. Gut möglich, dass es sich um einen breiten Testlauf handelt oder sich die Darstellungen auf adaptive Weise sowie inhaltlich als auch je nach Nutzer und Zeitpunkt unterscheiden.

